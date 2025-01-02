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Сирия может стать партнером Украины: Зеленский провел важное совещание

Юлия Закрепа
2 января 2025, 14:45обновлено 2 января, 15:44
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Владимир Зеленский заявил, что в этом году Сирия может стать партнером Украины.
Сирия может стать партнером Украины: Зеленский провел важное совещание
Украина поможет Сирии зерном / коллаж: Главред, фото: ОПУ, УНИАН

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Украина поможет всем усилиям для стабилизации в Сирии
  • Сирия может стать партнером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина поможет стабилизации ситуации в Сирии после падения режима Башара Асада.

Глава государства в своем Telegram сообщил, что провел совещание по Сирии. Он заслушал доклад министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и министра аграрной политики Украины Виталия Коваля относительно визита в Сирию. Чиновники также обсудили результаты переговоров в Дамаске, безопасность и экономические перспективы.

видео дня

"Украина поможет всем усилиям для стабилизации в Сирии. Настроим программу "Зерно из Украины" для сотрудничества с сирийской администрацией и всеми партнерами, которые готовы поддержать", - отметил президент.

Также президент добавил, что Украина будет коммуницировать с европейскими странами и США, чтобы поддержка Сирии была максимально сильной.

"Больше стабильности на Ближнем Востоке - это больше мира и торговли для всех партнеров", - подчеркнул он.

Позже в своем обращении президент отметил, что в этом году Сирия может стать партнером Украины.

"Готовимся восстановить дипломатические отношения с Сирией и взаимодействие в международных организациях. Я хочу поблагодарить нашу разведку за основу безопасности этих контактов. Как результат визита - будем увеличивать также торговлю с Ливаном: сейчас с этой страной у нас 400 млн долларов только нашего аграрного экспорта, и мы готовимся увеличить как минимум вдвое", - заявил Зеленский.

Смотрите видеообращение Зеленского о помощи Сирии:

Сотрудничество Украины и Сирии - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что 8 декабря в Сирии прекратил существование правящий режим Башара Асада, который поддерживала агрессорка Российская Федерация. Повстанцы зашли в Дамаск. Армия сопротивления не оказывала, а Асад вылетел на ИЛ-76Т в неизвестном направлении.

Украинская делегация во главе с министром иностранных дел Андреем Сибигой прибыла в Дамаск. Он передал послание поддержки от президента Украины и добавил, что Киев "с нетерпением ждет взаимного признания суверенитета двух стран".

В WP сообщили, что в Сирии повстанцы получали военную помощь от Украины. Стало известно, что украинская разведка отправила около 20 опытных операторов беспилотников и около 150 беспилотников в штаб-квартиру повстанцев в Идлибе четыре-пять недель назад.

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