Сирия может стать партнером Украины: Зеленский провел важное совещание

Ключевые тезисы Зеленского:
- Украина поможет всем усилиям для стабилизации в Сирии
- Сирия может стать партнером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина поможет стабилизации ситуации в Сирии после падения режима Башара Асада.
Глава государства в своем Telegram сообщил, что провел совещание по Сирии. Он заслушал доклад министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и министра аграрной политики Украины Виталия Коваля относительно визита в Сирию. Чиновники также обсудили результаты переговоров в Дамаске, безопасность и экономические перспективы.
"Украина поможет всем усилиям для стабилизации в Сирии. Настроим программу "Зерно из Украины" для сотрудничества с сирийской администрацией и всеми партнерами, которые готовы поддержать", - отметил президент.
Также президент добавил, что Украина будет коммуницировать с европейскими странами и США, чтобы поддержка Сирии была максимально сильной.
"Больше стабильности на Ближнем Востоке - это больше мира и торговли для всех партнеров", - подчеркнул он.
Позже в своем обращении президент отметил, что в этом году Сирия может стать партнером Украины.
"Готовимся восстановить дипломатические отношения с Сирией и взаимодействие в международных организациях. Я хочу поблагодарить нашу разведку за основу безопасности этих контактов. Как результат визита - будем увеличивать также торговлю с Ливаном: сейчас с этой страной у нас 400 млн долларов только нашего аграрного экспорта, и мы готовимся увеличить как минимум вдвое", - заявил Зеленский.
Смотрите видеообращение Зеленского о помощи Сирии:
Сотрудничество Украины и Сирии - что известно
Напомним, как ранее сообщал Главред, что 8 декабря в Сирии прекратил существование правящий режим Башара Асада, который поддерживала агрессорка Российская Федерация. Повстанцы зашли в Дамаск. Армия сопротивления не оказывала, а Асад вылетел на ИЛ-76Т в неизвестном направлении.
Украинская делегация во главе с министром иностранных дел Андреем Сибигой прибыла в Дамаск. Он передал послание поддержки от президента Украины и добавил, что Киев "с нетерпением ждет взаимного признания суверенитета двух стран".
В WP сообщили, что в Сирии повстанцы получали военную помощь от Украины. Стало известно, что украинская разведка отправила около 20 опытных операторов беспилотников и около 150 беспилотников в штаб-квартиру повстанцев в Идлибе четыре-пять недель назад.
Больше интересных новостей:
- Есть опасения: может ли Путин перебросить военных из Сирии в Украину - Ступак
- Путин в Сирии получил удар в спину и потерял силу после бегства Асада - Куса
- Россияне бегут из Сирии, задействован караван самолетов: в ГУР раскрыли детали
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред