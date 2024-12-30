Сибига встретился с новым лидером Сирии: что известно

Сибига заявил, что передал послание поддержки Ахмеду аль-Шараа от президента Украины.

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Встреча Сибиги с лидером Сирии / коллаж: Главред, фото: syria.tv, скриншот из видео

Кратко:

Андрей Сибига прибыл в Дамаск

Он встретился с новым лидером Сирии Ахмедом аль-Шараа

В украинскую делегацию вошли министр сельского хозяйства и специальный представитель президента Украины

Украинская делегация во главе с министром иностранных дел Андреем Сибигой прибыла в Дамаск. Там проходит их встреча с новым лидером Сирии Ахмедом аль-Шараа. Об этом сообщает телевидение Сирии, Al Arabiya.

Стоит подчеркнуть, что первыми информацию о визите украинской делегации в Дамаск для встречи с лидером Ахмедом аль-Шараа распространило издание Al Arabia в соцсети Х, ссылаясь на собственные источники.

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Впоследствии корреспондент телевидения Сирии сообщил, что делегация во главе с министром иностранных дел Андреем Сибигой встретилась с Ахмедом аль-Шараа.

Также сообщалось, что в состав украинской делегации высокого уровня, кроме главы МИД Украины, "вошли министр сельского хозяйства и специальный представитель президента Украины".

В то же время, сирийский журналист Фаред Аль-Махлул, который находится на встрече Сибиги и аль-Шараа, привел ряд тезисов, которые сделал глава МИД Украины.

Отмечается, что Сибига заявил, что передал послание поддержки Ахмеду аль-Шараа от президента Украины Зеленского и добавил, что Киев "с нетерпением ждет взаимного признания суверенитета двух стран, чтобы завершить дипломатическое представительство в Сирии".

"Мы предлагаем помощь сирийской администрации в сфере сбора доказательств, расследования и контроля за преступлениями. Мы стремимся сотрудничать с новой администрацией Сирии в нескольких сферах. Мы верим, что украинско-сирийские отношения будут иметь значительное развитие", - подчеркнул Сибига.

Встреча Сибиги с новым лидером Сирии - видео:

Ситуация в Сирии - что известно

Как сообщал Главред, 8 декабря в Сирии прекратил существование правящий режим Башара Асада, который поддерживала агрессорка Российская Федерация. Повстанцы зашли в Дамаск. Армия сопротивления не оказывала. Асад вылетел на ИЛ-76Т в неизвестном направлении, его самолет исчез с радаров.

10 декабря временным премьер-министром Сирии назначили Мохаммеда аль-Башира. Он будет возглавлять переходное правительство до 1 марта 2025 года.

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса заявил, что будущее Сирии многовариантно. В стране во время переходного периода будет принята новая конституция, которая после референдума станет основой для создания новых органов власти.

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Кто такой Андрей Сибига? Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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