"Нехорошие новости": Шольцу не терпится снова позвонить Путину

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- После разговора с Путиным Шольц рассказал о "нехороших новостях"
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его разговор с Владимиром Путиным показал, что взгляды российского диктатора на войну в Украине не изменились.
Шольц сказал, что звонок Путину был необходим, чтобы развеять иллюзии, которые тот мог питать, что Запад собирается отказаться от поддержки Украины, пишет Reuters.
Канцлер добавил, что с учетом скорого возвращения Дональда Трампа на пост президента США было бы также нехорошо, если бы Вашингтон поддерживал регулярные контакты с Путиным, а ни один европейский лидер не поддерживал бы.
По словам Шольца, беседа с Путиным была "очень подробной", но при этом стало понятно, что мало что изменилось во взглядах российского диктатора на войну.
"И это нехорошие новости", — сказал он журналистам.
В то же время Шольц назвал разговор с Путиным "важным и подробным" и заявил, что намерен продолжать общение с диктатором РФ, поэтому скоро снова планирует поговорить с ним.
"Скоро я снова поговорю с президентом России. Об этом было давно заявлено, и ранее я обсуждал это во множестве разговоров со многими людьми", – добавил канцлер ФРГ во время общения с прессой в Рио-де-Жанейро, куда прибыл для участия в саммите "Большой двадцатки", сообщает Welt.
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Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо поддержал решение канцлера Германии Олафа Шольца провести прямой разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным. По его словам, для прекращения войны необходимо взаимодействовать с президентом России
Ранее сообщалось, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом страны-агрессора РФ. Позднее немецкий лидер проинформировал премьер-министра Польши Дональда Туска о своем телефонном разговоре в пятницу с Владимиром Путиным.
Как сообщал Главред, Шольц подчеркивал, что ни одна страна не имеет права начинать обсуждение мира и завершения войны без прямого участия Украины. Он подчеркнул важность принципа, которого придерживаются почти все европейские государства: "ничего об Украине без Украины".
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