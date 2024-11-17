Трюдо одобрил звонок Шольца Путину и сделал громкое заявление об окончании войны

Джастин Трюдо считает, что наличие прямого контакта с диктатором РФ было бы полезным.

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Трюдо одобрил переговоры с Путиным

Война в Украине может скоро завершиться

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поддержал решение канцлера Германии Олафа Шольца провести прямой разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным.

По его словам, для прекращения войны необходимо взаимодействовать с президентом России, передает агентство Bloomberg.

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Отмечается, что звонок Шольца Путину вызвал возмущение президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что Россия заслуживает изоляции, и что этот звонок был именно тем, чего диктатор долго ждал. Некоторые европейские чиновники также не согласились с решением Шольца, отметив, что оно демонстрирует слабость и не будет оказывать значительного влияния на Путина.

В то же время, отвечая на вопрос о звонке Шольца Путину, Трюдо ответил, что наличие прямого контакта с диктатором РФ было бы полезным.

"Мы все понимаем, как важно покончить с насилием в Украине, положить конец конфликтам по всему миру. Это требует определенного уровня взаимодействия с коллегами, с которыми мы во многих случаях не согласны", — сказал Трюдо в Перу, где он находился на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Канадский премьер также отметил, что для прекращения конфликта на условиях Украины необходимо сохранить поддержку США после прихода к власти администрации Дональда Трампа. "Будем откровенны: ни один союзник в мире не сможет заменить полный отказ США от поддержки Украины", — добавил Трюдо.

Что известно о разговоре Шольца с Путиным

Ранее сообщалось, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом страны-агрессора РФ.

Позднее немецкий лидер проинформировал премьер-министра Польши Дональда Туска о своем телефонном разговоре в пятницу с Владимиром Путиным.

"Мне только что позвонил канцлер Шольц и рассказал мне о своем разговоре с В. Путиным. Мне было приятно узнать, что канцлер не только четко осудил российскую агрессию, но и повторил польскую позицию: ничего об Украине без Украины", — написал Туск в соцсети Х.

Как сообщал Главред, Шольц подчеркивал, что ни одна страна не имеет права начинать обсуждение мира и завершения войны без прямого участия Украины. Он подчеркнул важность принципа, которого придерживаются почти все европейские государства: "ничего об Украине без Украины".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцом вопрос поставки систем ПВО во время телефонного разговора.

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Кто такой Джастин Трюдо? Жюстен Пьер Джеймс Трюдо (фр. Justin Pierre James Trudeau; род. 25 декабря 1971, Оттава, Канада) - канадский политик, лидер Либеральной партии Канады с 14 апреля 2013 года.Премьер-министр Канады с 4 ноября 2015 года, пишет Википедия. В марте 2022 года, после начала широкого вторжения России в Украину, Российская Федерация запретила въезд Трюдо в страну. 17 марта 2022 года правительство Трюдо ввело Канадско-украинское разрешение на экстренные поездки, позволив украинцам находиться и работать в Канаде до трех лет.

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