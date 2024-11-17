Путина звонками не остановить: Туск разнес разговор Шольца с диктатором

Польский политик подчеркнул, что только реальная помощь Украине может способствовать окончанию войны.

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Украине нужна поддержка, разговоры с РФ ничего не изменят / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, European Union, скриншот

Что сказал Туск:

Телефонная дипломатия с Россией не работает

Следующие недели будут решающими в войне

Атака страны-агрессора России на Украину в ночь на 17 ноября доказала неэффективность телефонных разговоров с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом в соцсети X заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, скорее всего, комментируя решение канцлера Германии Олафа Шольца провести телефонный разговор с главой Кремля.

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"Путина телефонными звонками никто не остановит. Ночная атака, одна из крупнейших в этой войне, доказала, что телефонная дипломатия не может заменить настоящую поддержку Украины со стороны всего Запада", - подчеркнул он.

Кроме этого Туск убежден, что следующие несколько недель будут сверхважными как и для Украины, так и для цивилизованного мира, ведь в это время будет решаться судьба войны и будущего.

Телефонный разговор Шольца и Путина - что известно

Напомним, 15 ноября, канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным впервые за почти два года. Во время разговора Шольц осудил российскую агрессивную войну против Украины и призвал президента Путина прекратить ее и вывести войска.

Впоследствии, как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал этот шаг немецкого канцлера. Он заявил, что звонок Шольца к российскому диктатору является "ящиком Пандоры". Этот разговор может привести к другим звонкам, однако нового "Минска-3" не будет.

После этого и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился с заявлением президента Украины Владимира Зеленского о том, что разговор канцлера Германии Олафа Шольца и диктатора Владимира Путина - "это ящик Пандоры".

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Кто такой Дональд Туск? Дональд Францишек Туск (род.22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) - польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023),Председатель Европейского Совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз Свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность" пишет Википедия.

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