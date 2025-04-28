"На поддержку российской армии": известная певица рассказала правду об Ани Лорак

Кратко:
- Певица Ангела осуждает молчанье Ани Лорак
- В чем она ее обвиняет
Популярная украинская певица, модель и блогер Ангела считает предательницу Украины Ани Лорак соучастницей террора Украины.
В интервью Главреду артистка объяснила свое мнение и почеркнула, что не стоит прощать Лорак ее предательство.
"Например, Ани Лорак финансирует государство, которое нас убивает. Ани Лорак спонсирует концерты, где часть прибыли идет на поддержку российской армии. Понимаешь? Она не просто не с нами - она за тех, кто стреляет в наших. И до сих пор находятся люди, которые пишут ей "ты не виновата". Да виновата. Мы не забудем. И не простим", - сказала Ангела.
Также она рассказала, как можно усилить культурный фронт Украины и что для этого необходимо сделать.
"Художественные инициативы на местах. Образовательные программы, арт-фестивали, коллаборации артистов и громад. Если дети видят художников рядом - они понимают, что культура - это живое. А не "что-то в телевизоре". И еще: поддержка на уровне государства не только грантами, но и реальными механизмами распространения - через школы, медиа, онлайн", - отметила певица.
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Кто такая ANGELA?
ANGELA - украинская певица, автор песен, блогер. Работает в жанре поп-музыки. В творчестве сочетает лирическую чувственность с социальными месседжами.После 2022 года стала одной из публичных украинских артисток, которая открыто осуждает сотрудничество коллег со страной-агрессором. В своих интервью и соцсетях неоднократно выступала с критикой артистов-предателей, призывает к культурному сопротивлению и поддержке ВСУ.
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