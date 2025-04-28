"На поддержку российской армии": известная певица рассказала правду об Ани Лорак

Певица Ангела высказала свое мнение об Ани Лорак.

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Ани Лорак - позиция / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

Певица Ангела осуждает молчанье Ани Лорак

В чем она ее обвиняет

Популярная украинская певица, модель и блогер Ангела считает предательницу Украины Ани Лорак соучастницей террора Украины.

В интервью Главреду артистка объяснила свое мнение и почеркнула, что не стоит прощать Лорак ее предательство.

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"Например, Ани Лорак финансирует государство, которое нас убивает. Ани Лорак спонсирует концерты, где часть прибыли идет на поддержку российской армии. Понимаешь? Она не просто не с нами - она за тех, кто стреляет в наших. И до сих пор находятся люди, которые пишут ей "ты не виновата". Да виновата. Мы не забудем. И не простим", - сказала Ангела.

Ани Лорак недавно вышла замуж / instagram.com, Ани Лорак

Также она рассказала, как можно усилить культурный фронт Украины и что для этого необходимо сделать.

Певица Ангела не уважает предателей Украины / фото: instagram.com, Ангела

"Художественные инициативы на местах. Образовательные программы, арт-фестивали, коллаборации артистов и громад. Если дети видят художников рядом - они понимают, что культура - это живое. А не "что-то в телевизоре". И еще: поддержка на уровне государства не только грантами, но и реальными механизмами распространения - через школы, медиа, онлайн", - отметила певица.

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Кто такая ANGELA? ANGELA - украинская певица, автор песен, блогер. Работает в жанре поп-музыки. В творчестве сочетает лирическую чувственность с социальными месседжами.После 2022 года стала одной из публичных украинских артисток, которая открыто осуждает сотрудничество коллег со страной-агрессором. В своих интервью и соцсетях неоднократно выступала с критикой артистов-предателей, призывает к культурному сопротивлению и поддержке ВСУ.

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