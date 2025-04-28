Нардепам хотят увеличить компенсацию за аренду жилья: сколько они будут получать

Инициатор проекта - председатель комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВРУ Сергей Кальченко.

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Рада может увеличить компенсацию депутатам за жилье / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Кратко:

Предлагается с 1 мая поднять компенсацию стоимости аренды до 900 грн в сутки

Для реализации проекта не нужны дополнительные расходы из госбюджета

В Верховной Раде предлагают увеличить компенсацию за аренду жилья в Киеве для народных депутатов с 650 до 900 грн в сутки с 1 мая из-за роста потребительских цен за период с 2018 по 2024 годы. Соответствующий законопроект №13216 зарегистрирован на сайте Верховной Рады 28 апреля.

Инициатором проекта выступил председатель комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Сергей Кальченко от фракции "Слуга народа". Документ предлагает изменения в приложение к смете Верховной Рады Украины на 2025 год.

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В пояснительной записке отмечается, что сейчас депутаты получат компенсацию за аренду жилья или съем номера в гостинице из расчета 650 грн в сутки. Сумма в месяц отличается от 18 200 до 20 150 грн на одного парламентария в зависимости от количества календарных дней.

"При этом, учитывая индекс потребительских цен за период 2018-2024 годов, размер компенсации должен был бы вырасти за этот период в среднем более на 77 процентов, как пример рост цен на топливо увеличился по сравнению с 2018 годом в 4,3 раза или на 400 процентов, коммунальные услуги по сравнению с 2018 годом в 3,4 раза или в среднем на 59 процентов", - пояснили авторы законопроекта.

Законопроектом предлагается с 1 мая поднять компенсацию стоимости аренды до 900 грн в сутки (то есть от 25 200 до 27 900 грн в месяц).

Также в пояснительной записке отмечается, что для реализации проекта не нужны будут дополнительные расходы из государственного бюджета, поскольку благодаря уменьшению количества нардепов, имеющих право на компенсацию, удалось сэкономить необходимые для обеспечения новых норм суммы.

Отметим, согласно ст. 35 Закона "О статусе народного депутата Украины" компенсацию имеют право получать нардепы, которые не обеспечены жильем в Киеве и живут на расстоянии более 30 км от столицы.

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