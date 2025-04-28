Перемирие в честь 9 мая: у Зеленского отреагировали на критику Белого дома

В Офисе президента поддержали заявление Белого дома о важности всеобъемлющего прекращения огня для окончания войны.

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У Зеленского отреагировали на критику Белого дома относительно перемирия / Коллаж Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru, скриншот из видео

О чем сказал Ермак:

В ОП поддержали заявление Белого дома о важности всеобъемлющего прекращения огня

Россия продолжает наносить удары по Украине

Прекращение огня нужно не для парада

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на критическое заявление Белого дома относительно анонсированного Россией временного перемирия на 3 дня в честь 9 мая. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram.

Руководитель Офиса президента подчеркнул важность позиции Белого дома, которая предусматривает, что для завершения войны нужно постоянное, безусловное и всеобъемлющее прекращение огня, а не временное, как предлагает Путин.

видео дня

Ермак напомнил, что еще 11 марта Украина согласилась на инициативу США о полном прекращении огня. Во время встречи в Джидде с американской делегацией было подтверждено, что Украина стремится к завершению войны и считает первым шагом на этом пути именно настоящее прекращение боевых действий.

"Россия же ежедневно обстреливает Украину с воздуха, убивает гражданских людей, атакует на фронте и объявляет временные перемирия, которые сама же нарушает - так было во время Пасхи. Перемирие нужно не для парада, а для реального и устойчивого мира", - написал он.

Глава Офиса президента также поблагодарил президента США Трампа за поддержку полного прекращения огня.

Перемирие в честь 9 мая - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российский диктатор Путин объявил так называемое "перемирие" по случаю "Дня победы" 9 мая, в рамках которого российские войска должны временно прекратить боевые действия на трехдневный срок.

В то же время президент США Дональд Трамп настаивает на необходимости постоянного прекращения огня для завершения войны России против Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя решение Путина о трехдневном перемирии.

По данным Института изучения войны (ISW), потенциальное соглашение о замораживании линии фронта на текущих позициях не гарантирует прекращения российской агрессии. Кремль может использовать паузу для перегруппировки сил и подготовки к дальнейшему расширению территориальных захватов.

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Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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