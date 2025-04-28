Перемирие в честь 9 мая: у Зеленского отреагировали на критику Белого дома

О чем сказал Ермак:
- В ОП поддержали заявление Белого дома о важности всеобъемлющего прекращения огня
- Россия продолжает наносить удары по Украине
- Прекращение огня нужно не для парада
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на критическое заявление Белого дома относительно анонсированного Россией временного перемирия на 3 дня в честь 9 мая. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram.
Руководитель Офиса президента подчеркнул важность позиции Белого дома, которая предусматривает, что для завершения войны нужно постоянное, безусловное и всеобъемлющее прекращение огня, а не временное, как предлагает Путин.
Ермак напомнил, что еще 11 марта Украина согласилась на инициативу США о полном прекращении огня. Во время встречи в Джидде с американской делегацией было подтверждено, что Украина стремится к завершению войны и считает первым шагом на этом пути именно настоящее прекращение боевых действий.
"Россия же ежедневно обстреливает Украину с воздуха, убивает гражданских людей, атакует на фронте и объявляет временные перемирия, которые сама же нарушает - так было во время Пасхи. Перемирие нужно не для парада, а для реального и устойчивого мира", - написал он.
Глава Офиса президента также поблагодарил президента США Трампа за поддержку полного прекращения огня.
Перемирие в честь 9 мая - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, российский диктатор Путин объявил так называемое "перемирие" по случаю "Дня победы" 9 мая, в рамках которого российские войска должны временно прекратить боевые действия на трехдневный срок.
В то же время президент США Дональд Трамп настаивает на необходимости постоянного прекращения огня для завершения войны России против Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя решение Путина о трехдневном перемирии.
По данным Института изучения войны (ISW), потенциальное соглашение о замораживании линии фронта на текущих позициях не гарантирует прекращения российской агрессии. Кремль может использовать паузу для перегруппировки сил и подготовки к дальнейшему расширению территориальных захватов.
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Кто такой Андрей Ермак
Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.
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