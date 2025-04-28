Когда РФ может снова массированно атаковать Украину: эксперт назвал точные даты

Под вражеским ударом может оказаться столица, а также другие украинские города.

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Гетьман сказал, когда РФ может снова атаковать Украину / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia.org, Минобороны РФ

Кратко:

Россияне могут снова атаковать Украину

Под атаку может попасть Киев и другие города Украины

Эксперт прогнозирует, что РФ может нанести ракетный удар с 5 по 15 мая

Несмотря на объявленное российским лидером "перемирие" с 8 по 11 мая, есть вероятность, что враг все равно может атаковать Украину в эти даты. Российский преступник любит праздники, поэтому обстрелы возможны как за несколько дней до 9 мая, так и после этой даты. Об этом заявил военный обозреватель Алексей Гетьман в эфире КИЕВ24.

"Близко и непосредственно 9 мая. Можно ждать 5, 6, 7 и 10, 11, 12. То есть я думаю, что от 5 до 15 мая, то есть в течение ориентировочно недели, можно ожидать каких-то атак вглубь нашей страны", - отмечает эксперт. видео дня

Например, атаки на Украину по подобному сценарию случились в прошлом году на День Независимости и в этом году после Пасхи.

По его словам, под вражеским ударом может быть Киев или другие города, которые расположены относительно далеко от линии фронта. Гетьман считает, что обстреливать россияне будут баллистическими и управляемыми ракетами.

Чем Россия обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, российские оккупанты в понедельник, 28 апреля, ударили дронами по Черкассам. В результате атаки был поврежден объект инфраструктуры. Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что в Черкассах и еще ряде населенных пунктов пока нельзя пользоваться газом. Он призвал местных жителей и предприятия перекрыть газ в помещениях.

Напомним, в ночь на 27 апреля в Днепропетровской области раздавались взрывы. Страна-агрессор Россия ударила по нескольким общинах своими беспилотниками. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что из-за одной из атак в Павлограде погиб мужчина и пострадал ребенок - 14-летняя девочка. Известно, что в городе повреждены два многоквартирных дома, в одном из которых произошло возгорание.

В ночь на 24 апреля Киев оказался под воздушной атакой со стороны России. В разных районах столицы была слышна серия мощных взрывов. В результате российской атаки погибли 13 человек, травмированы - 87.

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Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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