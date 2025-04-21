Приедет ли Трамп в Москву на 9 мая: что говорят в Кремле

Песков не уточнил, присылали ли официальное приглашение президенту США приехать в Москву 9 мая.

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В Кремле ответили, приедет ли Трамп к Путину 9 мая / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот: видео

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Трамп не приедет в Москву на парад 9 мая

Финальный список глав государств, которые приедут 9 мая в Москву, еще не обнародовали

В России прокомментировали возможность приезда американского лидера Дональда Трампа на парад 9 мая в Москве. С соответствующим заявлением выступил спикер Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит российское агентство ТАСС.

"Речь о приезде Трампа 9 мая в Москву не идет", - заявил Песков. видео дня

Кроме того, он не уточнял, приглашали ли официально президента США вообще, или Трамп ответил отказом на такой жест со стороны Путина.

В то же время 13 февраля Песков говорил, что российский диктатор Владимир Путин будет рад видеть на параде 9 мая в Москве руководство крупных стран, в частности президента США Дональда Трампа.

"Если будут страны, а тем более крупные страны, которые решат с нами разделить радость и значение этого дня, то, конечно же, мы, и особенно президент Путин, будет рад приветствовать их в Москве", - говорили в Кремле.

Хотя финальный список глав государств, которые приедут 9 мая в Москву, еще не был обнародован, уже известно, что приедут руководители более 20 государств. В частности, на парад приедет представитель Словакии. Напомним, премьер-министр Роберт Фицо заявил о намерении посетить Москву 9 мая, несмотря на предостережения со стороны Евросоюза.

Цели Путина в войне до 9 мая - новости по теме

Напомним, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан заявил, что до 9 мая Россия попытается захватить Луганскую область. Именно поэтому для ВСУ сейчас важна Лиманско-Купянская ось, особенно на северном направлении - в районе Торского и Белогоровки.

Между тем военный аналитик Алексей Гетьман рассказал, что российские войска получили приказ до 9 мая полностью освободить Курскую область от ВСУ, что включает операцию через Сумскую область. Однако у РФ нет достаточных резервов для масштабных наступательных операций.

Как писал Главред, захватчики также планируют зайти в Днепропетровскую область к "символической дате" - 9 мая. По словам военного эксперта Игоря Романенко, российский диктатор Владимир Путин во время парада в Москве хочет продемонстрировать, что его захватнические войска имеют успехи на поле боя и продвигаются в Украине.

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Кто такой Дмитрий Песков? Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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