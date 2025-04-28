В Киеве похоронили 17-летнего юношу, убитого ракетой: что сказали друзья Дани

В Киеве попрощались с 17-летним Даниилом Худей и его родителями, которые погибли в результате российской атаки.
Провести семью в последний путь пришло много людей - родные, друзья, одноклассники Даниила, соседи и неравнодушные киевляне, пишет Суспільне.
"Очень веселый парень"
Друг погибшего Иван вспоминает Даниила как человека, подобного которому еще не встречал.
"Я знал Даню очень давно. Он был самым искренним, самым радостным и самым веселым человеком. Мы много планировали, но, к сожалению, произошло непоправимое... Я горжусь, что имел такого друга, как Даня", - поделился парень.
"Он был очень веселым. Было очень много историй... Он спал на парах, приходил, смеялись все. Он действительно был веселым парнем", - сдерживая слезы, рассказал журналистам Богдан, одногруппник Дани.
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"Хотел восстановить Мрию"
Кроме веселого нрава Даня имел и серьезные планы на будущее - хотел быть авиатором, строить самолеты.
"Любил физкультуру, занимался волейболом, был на соревнованиях. Веселый был парень. Он хотел стать электромонтажником самолетов, хотел восстановить Мрию", - рассказал его товарищ Саша.
Даниил Худя учился в Киевском авиационном профессиональном колледже по специальности "Авиационная и ракетно-космическая техника". Как рассказал преподаватель колледжа Сергей Толстой, парень имел все шансы стать авиатором.
Как погиб Даниил
В ночь на 24 апреля войска РФ нанесли комбинированный удар по Украине. По данным МВД, наибольшим разрушениям подвергся Киев: спасатели работали на 13 локациях. Всего в результате атаки погибли 12 человек, еще 87 получили ранения.
Парень вместе с родителями и младшей сестрой был в квартире на первом этаже одного из разрушенных домов.
На утро после удара на место трагедии сразу прибежали друзья юноши. Десятки подростков и взрослые ждали с надеждой, что его спасут. Но впоследствии пришло известие, что Даниил Худя погиб, его тело достали из-под завалов.
В столичной школе №96 им. А.К. Антонова сообщили, что семья Худя была многодетной. У супругов было четверо детей, все они учились в этой школе. Старшие дети Игорь и Дарья жили отдельно, они начали строить свою взрослую жизнь. В той квартире жили мама Виктория, папа Олег и младшие дети - Даня и Янина. Даня выпустился из 9-го класса в 2023 году.
"Невероятно активный и талантливый. Он охотно пел и танцевал, обожал сцену Наш Даня был лучшим танцором "Киевского вальса"! Он был любимцем одноклассников! И именно они дежурили с пяти утра в тот черный день, с надеждой в сердце, с трепетом в душе, что "ДАНЯ ЖИВ!" - говорится в сообщении.
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Что такое Суспильне
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное Вещание (Суспильне) — общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также диджитал-платформы, в том числе интернет-СМИ. НСТУ является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству, пишет Википедия.
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