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В Киеве похоронили 17-летнего юношу, убитого ракетой: что сказали друзья Дани

Тарас Сидоржевский
28 апреля 2025, 16:19
948
Друзья вспоминают парня как озорника, но кроме веселого нрава Даниил Худя имел и серьезные планы на будущее - хотел работать авиатором.
Похороны Даниила Худи / коллаж: Главред, скриншоты
Похороны Даниила Худи / коллаж: Главред, скриншоты

В Киеве попрощались с 17-летним Даниилом Худей и его родителями, которые погибли в результате российской атаки.

Провести семью в последний путь пришло много людей - родные, друзья, одноклассники Даниила, соседи и неравнодушные киевляне, пишет Суспільне.

"Очень веселый парень"

Друг погибшего Иван вспоминает Даниила как человека, подобного которому еще не встречал.

видео дня

"Я знал Даню очень давно. Он был самым искренним, самым радостным и самым веселым человеком. Мы много планировали, но, к сожалению, произошло непоправимое... Я горжусь, что имел такого друга, как Даня", - поделился парень.

похороны Дани Худи
Семью хоронили в закрытых гробах / фото: Суспільне

"Он был очень веселым. Было очень много историй... Он спал на парах, приходил, смеялись все. Он действительно был веселым парнем", - сдерживая слезы, рассказал журналистам Богдан, одногруппник Дани.

Смотрите видео с похорон Дани Худи

"Хотел восстановить Мрию"

Кроме веселого нрава Даня имел и серьезные планы на будущее - хотел быть авиатором, строить самолеты.

"Любил физкультуру, занимался волейболом, был на соревнованиях. Веселый был парень. Он хотел стать электромонтажником самолетов, хотел восстановить Мрию", - рассказал его товарищ Саша.

похороны Дани Худи
Похороны Дани Худи и его семьи / фото: Суспільне

Даниил Худя учился в Киевском авиационном профессиональном колледже по специальности "Авиационная и ракетно-космическая техника". Как рассказал преподаватель колледжа Сергей Толстой, парень имел все шансы стать авиатором.

Как погиб Даниил

В ночь на 24 апреля войска РФ нанесли комбинированный удар по Украине. По данным МВД, наибольшим разрушениям подвергся Киев: спасатели работали на 13 локациях. Всего в результате атаки погибли 12 человек, еще 87 получили ранения.

Парень вместе с родителями и младшей сестрой был в квартире на первом этаже одного из разрушенных домов.

семья Худя
Семья Худь / фото: facebook/школа №96

На утро после удара на место трагедии сразу прибежали друзья юноши. Десятки подростков и взрослые ждали с надеждой, что его спасут. Но впоследствии пришло известие, что Даниил Худя погиб, его тело достали из-под завалов.

В столичной школе №96 им. А.К. Антонова сообщили, что семья Худя была многодетной. У супругов было четверо детей, все они учились в этой школе. Старшие дети Игорь и Дарья жили отдельно, они начали строить свою взрослую жизнь. В той квартире жили мама Виктория, папа Олег и младшие дети - Даня и Янина. Даня выпустился из 9-го класса в 2023 году.

Покойный Даня Худя
Покойный Даня Худя

"Невероятно активный и талантливый. Он охотно пел и танцевал, обожал сцену Наш Даня был лучшим танцором "Киевского вальса"! Он был любимцем одноклассников! И именно они дежурили с пяти утра в тот черный день, с надеждой в сердце, с трепетом в душе, что "ДАНЯ ЖИВ!" - говорится в сообщении.

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Что такое Суспильне

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное Вещание (Суспильне) — общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также диджитал-платформы, в том числе интернет-СМИ. НСТУ является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству, пишет Википедия.

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