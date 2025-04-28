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Что одеть женщине на крестины в церковь: советы для крестных и родителей малыша

Марина Иваненко
28 апреля 2025, 19:49
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Что надеть на крестины и какую одежду на крестины подобрать крестным и родителям - практические советы, которые помогут создать правильный образ.
В какой одежде нужно идти на крестины в церковь?
В какой одежде нужно идти на крестины в церковь? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • В чем идти женщине в церковь на крестины
  • Что нужно крестным на крестины

Крестины - важное событие в жизни ребенка и его семьи. Церемония крещения состоится в храме, где ребенок получит святое таинство. Во время этого особого дня родители, крестный отец и крестная мать, которые играют важнейшую роль в церемонии, также должны обратить внимание на свой внешний вид. Главред поможет разобраться, каким образом каждый из них может выбрать подходящую одежду на крестины.

Что надеть в церковь на крестины женщине

Для женщины на крестины лучше всего подойдет платье средней длины или костюм в спокойных тонах. Стоит выбирать пастельные или нейтральные цвета, которые создают торжественный, но сдержанный образ.

Платье для крестной мамы на крестины

Бесспорно, к крестной маме будет приковано много внимания, поэтому стоит очень ответственно подойти к выбору наряда. Самый универсальный вариант - классические платья: А-образного кроя, платье-футляр, с баской или платье-рубашка. Главное - это соответствующая длина и закрытые плечи. Если вы знаете, в какой одежде принято посещать церковь, то понимаете важность соблюдения этих требований.

Если празднование будет происходить летом, можно рассмотреть вариант сарафана, но при условии, что голова будет покрыта большой шалью или платком, который также прикроет плечи и декольте. В целом запрещено надевать дерзкую или слишком откровенную одежду: мини-юбки, глубокие вырезы, разрезы, яркие цвета и принты. Не может быть и речи о джинсах, шортах или леггинсах. Предпочтение стоит отдавать пастельным оттенкам, легким тканям и сдержанности. Особенно приветствуются длинные платья.

Если вам трудно выбрать платье для крестин, его можно заменить юбкой-миди в сочетании с легкой блузкой или другим невесомым верхом. Это может быть классический "карандаш", плиссированная, клешеная, асимметричная или макси-юбка.

Кроме того, если строгие требования к внешнему виду в церкви вас расстраивают, помните, что после церковной церемонии вы можете переодеться в более привычную и удобную одежду. Зачастую во время дальнейшего празднования уже не придерживаются строгих церковных канонов.

Обувь

Обувь должна быть удобной, поскольку придется долго стоять, еще и с ребенком на руках. Поэтому лучше обойтись без высоких каблуков. Выбирайте скромную, закрытую обувь.

Кроме приличного внешнего вида, крестные имеют еще много других обязанностей.

С обрядом крещения малыша можно подробнее ознакомиться на Ютуб-канале "Лучшие видео". Здесь можно увидеть обряд от самого начала и до завершения. Возможно, вы сможете найти здесь ответы на вопросы, которых нет в статье.

Что нужно крестному на крестины

  • Крестик. В разных семьях существуют разные традиции: где-то крестик покупает крестный отец, где-то кумовья покупают его вместе. Кто-то выбирает изделие из золота, кто-то - из серебра. То же касается и цепочки: нужна ли она - определяют родители. Обычно крестик ребенку одевают на специальный шнурочек.
  • Крыжма. Это может быть полотенце, пеленка или специальное изделие, в которое заворачивают ребенка после купания. Считается, что крыжму нужно хранить всю жизнь и укрывать ею ребенка во время болезни.
  • Крестильная рубашка. Чаще всего одежду для крещения малыша выбирают родители, однако бывает и так, что это обязанность крестных родителей. Поэтому этот вопрос стоит обсудить заранее.
  • Собственный крестик. Священник допустит вас к ребенку только при наличии собственного крестика. Его без проблем можно приобрести перед крещением в церковной лавке.

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