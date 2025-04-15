Можно ли выбрасывать мусор после захода солнца: священник окончательно ответил

Если верить народным приметам, то выносить мусор вечером не рекомендуется, однако священник имеет несколько иное мнение.

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Можно ли вечером выносить мусор / Коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот из видео

Вы узнаете:

Можно ли выбрасывать мусор вечером

Какие существуют суеверия

От своих мам или бабушек можно было услышать немало различных примет, связанных с уборкой. Кроме того, старшее поколение всегда запрещало выбрасывать мусор после захода солнца. Главред узнавал, что произойдет, если выносить мусор вечером и стоит ли верить в подобные приметы.

Наши предки считали, если выносить мусор после захода солнца, то можно навлечь беду.

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Человек, который выбросил хлам вечером может оказаться в эпицентре скандалов, ссор и выяснения отношений с родными или друзьями.

Бабушки верили, что могут быть также финансовые проблемы, по их убеждениям, после захода солнца вместе с мусором можно вынести злым силам все хорошее, что есть в жизни.

Еще в народе считали, что в каждом доме живет домовой, который ночью ищет что-то вкусное. Если хозяева не оставляют ему еды, например, на столе, он начинает рыскать в мусоре. Не найдя ничего съедобного, он может разгневаться и устроить бытовые проблемы владельцам дома.

Тем временем священник Православной церкви Украины Алексей Филюк ответил, что суевериям не стоит верить.

"Надо выносить. Дом не для того, чтобы стояла куча мусора...Суеверия отбросьте, убирайте, заметайте - греха в том нет", - заверил Филюк.

Он отметил, что важно убирать в доме и выносить мусор, несмотря на время суток.

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Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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