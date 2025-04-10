Почему нельзя готовить холодец на Пасху: священник развеял мифы

Некоторые пенсионеры считают, что многие украинцы не соблюдают пасхальные традиции.

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Можно ли на Пасху подавать холодец на стол / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

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Почему на Пасху нельзя варить холодец из петуха

Какие существуют суеверия

Многие хозяйки уже размышляют, что приготовить на Пасху. Одним из традиционных украинских блюд, которое украшает пасхальный стол, является холодец. Однако некоторые люди уверены, что это блюдо лучше не готовить на праздник.

Главред узнал, можно ли подавать холодец из петуха на Пасху, и какие существуют суеверия на этот счет.

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Готовить холодец на Пасху - давняя традиция, которая передается из поколения в поколение. Однако люди пожилого возраста убеждены, что холодец, особенно из петуха, лучше не подавать на стол.

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк ответил, что суевериям не стоит верить. Он вспомнил, что его бабушка тоже верила в подобные мифы, она была убеждена, что именно петух Понтию Пилату сообщил, что Христос воскрес.

"Это бабская байка, которая не имеет ничего связанного с христианством", - заверил Филюк.

Он отметил, что готовить можно все, в зависимости от ваших возможностей. И не важно, это холодец из петуха или вареники "со снегом".

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Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает трех усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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