Как украсить дом к Пасхе: трендовые идеи 2025 года

Пасхальный декор дома не так популярен, как рождественский, однако он добавляет атмосферы в праздничные дни.

https://glavred.info/life/kak-ukrasit-dom-k-pashe-trendovye-idei-2025-goda-10650233.html Ссылка скопирована

Стильный декор для Пасхи / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из Pinterest

Вы узнаете:

Как можно своими руками сделать пасхальный декор

Чем украсить стол на Пасху

Накануне Пасхи многие хозяйки в поисках новых интересных рецептов для праздничного стола. Часто в последний момент многие вспоминают, что нужно продумать, как украсить стол на Пасху.

Главред выяснил, какие идеи украшений дома к Пасхе актуальны в 2025 году во время просмотра Pinterest. Стильный декор для Пасхи можно сделать даже собственными руками.

видео дня

Один из лучших способов украсить дверь или стену пасхальный венок своими руками. Для этого необходимо взять веточки ивы, сухие цветы, ленты, декоративные яйца, фигурки кроликов или птиц.

Пасхальный венок / фото: скриншот из Pinterest

Веточки ивы нужно скрутить в венок и закрепить лентами. Поверх основы можно приклеить на горячий клей сухие цветы и другие декорации. Для венка можно использовать любые тематические фигурки.

Кроме венка на Пасху можно украсить праздничный стол. В тренде 2025 года именно нежные пастельные цвета, поэтому именно их лучше выбирать для салфеток и скатертей. Также можно добавить живые цветы в вазах и декоративные свечи. Отличным дополнением станут крашеные яйца, которые можно разложить в корзины или выложить на тарелки каждого гостя.

Декор пасхального стола / фото: скриншот с Pinterest

Чтобы сделать праздничное оформление еще красивее можно совместить классические мотивы с современным минимализмом. Например, стильно на столе будут выглядеть стеклянные вазы с цветами, или сдержанные керамические статуэтки.

Декор пасхального стола цветами / фото: скриншот с Pinterest

Другие новости:

Что такое Pinterest? Pinterest - социальный веб-сервис для создания коллекций фото и видео. Основан Беном Зильберманном в 2010 году. Главное назначение Pinterest заключается в помощи пользователям в поиске идей для творчества, моды, домашнего декора, кулинарии и т.д., пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред