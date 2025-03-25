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Как украсить дом к Пасхе: трендовые идеи 2025 года

Анна Косик
25 марта 2025, 15:45
292
Пасхальный декор дома не так популярен, как рождественский, однако он добавляет атмосферы в праздничные дни.
Пасхальный декор
Стильный декор для Пасхи / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из Pinterest

Вы узнаете:

  • Как можно своими руками сделать пасхальный декор
  • Чем украсить стол на Пасху

Накануне Пасхи многие хозяйки в поисках новых интересных рецептов для праздничного стола. Часто в последний момент многие вспоминают, что нужно продумать, как украсить стол на Пасху.

Главред выяснил, какие идеи украшений дома к Пасхе актуальны в 2025 году во время просмотра Pinterest. Стильный декор для Пасхи можно сделать даже собственными руками.

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Один из лучших способов украсить дверь или стену пасхальный венок своими руками. Для этого необходимо взять веточки ивы, сухие цветы, ленты, декоративные яйца, фигурки кроликов или птиц.

Пасхальный венок
Пасхальный венок / фото: скриншот из Pinterest

Веточки ивы нужно скрутить в венок и закрепить лентами. Поверх основы можно приклеить на горячий клей сухие цветы и другие декорации. Для венка можно использовать любые тематические фигурки.

Кроме венка на Пасху можно украсить праздничный стол. В тренде 2025 года именно нежные пастельные цвета, поэтому именно их лучше выбирать для салфеток и скатертей. Также можно добавить живые цветы в вазах и декоративные свечи. Отличным дополнением станут крашеные яйца, которые можно разложить в корзины или выложить на тарелки каждого гостя.

Пасхальный стол
Декор пасхального стола / фото: скриншот с Pinterest

Чтобы сделать праздничное оформление еще красивее можно совместить классические мотивы с современным минимализмом. Например, стильно на столе будут выглядеть стеклянные вазы с цветами, или сдержанные керамические статуэтки.

Декор пасхального стола
Декор пасхального стола цветами / фото: скриншот с Pinterest

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Что такое Pinterest?

Pinterest - социальный веб-сервис для создания коллекций фото и видео. Основан Беном Зильберманном в 2010 году. Главное назначение Pinterest заключается в помощи пользователям в поиске идей для творчества, моды, домашнего декора, кулинарии и т.д., пишет Википедия.

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