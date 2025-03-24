Как покрасить яйца на Пасху: необычные, но простые способы

Красить яйца на Пасху - древняя традиция, которая сохранилась и до наших дней.

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Пасхальные яйца своими руками / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Как можно покрасить яйца

Какие продукты для этого подойдут

Существует много способов украсить яйца к Пасхе - красить искусственными и натуральными красителями, рисовать или царапать на скорлупе узоры, расписывать яйца воском.

Главред решил рассказать о нескольких секретах идеального окрашивания яиц.

Пасхальные яйца своими руками

Не каждая хозяйка обладает художественным талантом, но чтобы сделать красивые пасхальные яйца его и не нужно. Существуют простые, но действенные лайфхаки, которые помогут поразить родных.

Как покрасить яйца с помощью риса

Этот способ очень прост, но результат просто завораживает. Выберите красители, высыпьте их в контейнер, добавьте чайную ложку уксуса и столовую ложку горячей воды. Все тщательно размешайте. Добавьте туда 150 грамм риса и хорошо перемешайте. Теперь можно красить яйца, которые уже сварены. Просто поместите их в рис и осторожно перемешайте, чтобы цвет закрепился.

Окрашивание яиц рисом - видео:

Как покрасить яйца вином

Если вы хотите получить блестящие яйца темно-розового или синего цвета, можете покрасить их в вине.

Следует положить в кастрюлю несколько яиц и залить сладким красным вином так, чтобы полностью покрыть их. Также стоит добавить туда несколько столовых ложек сахара и уксуса, чтобы эффект окрашивания был более заметным.

Яйца нужно варить в вине 7-10 минут после закипания, а дальше оставить на 12 часов в той же кастрюле. После того, как время истекло, достать их, выложить на салфетки и дождаться высыхания.

Как покрасить яйца чаем каркаде

Для этого способа нужно залить листья каркаде кипятком и оставить под крышкой на 15-20 минут. Сваренные яйца нужно окунуть в краситель и оставить на 8-12 часов. Когда время выйдет, яйца нужно вынуть и положить на салфетку, чтобы они обсохли.

Натуральные красители для яиц - видео:

Как покрасить яйца луковой шелухой

Луковую шелуху нужно порвать на маленькие кусочки и добавить немного мелко нарезанной бумаги. Обсыпьте яйца этой смесью и замотайте в марлю.

На дно кастрюли насыпьте чай каркаде, выложите яйца, залейте водой и добавьте 3-4 столовые ложки уксуса. Варить яйца нужно 10-15 минут. После этого оставьте их на ночь в холодильнике, не вынимая из кастрюли. Когда время выйдет, яйца можно вынимать и протирать бумажным полотенцем.

Как сделать мраморные яйца - видео:

Натуральные красители для яиц / Инфографика: Главред

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Что такое пасхальное яйцо? Пасхальное яйцо - обрядовая еда и ритуальный символ в пасхальных обычаях, обрядах и играх. Дарить окрашенные в красный цвет яйца на Пасху - древний обычай. В христианстве яйцо толкуют как символ гроба и воскресения, а красный цвет символизирует для христиан кровь распятого Христа. Кроме того, красный цвет одновременно указывает и "на царское достоинство Спасителя".

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