Что святить в корзине на Пасху: священник озвучил точный список

Есть ряд продуктов и вещей, которые необязательно или даже запрещено освящать в этот день.

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Что святить в корзине на Пасху/ фото: УНИАН

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Что должно быть в пасхальной корзине

Что нельзя святить на Пасху

Перед празднованием Пасхи может возникать вопрос, что должно быть в пасхальной корзине и какие продукты или вещи ни в коем случае нельзя в нее класть.

Ответ на этот вопрос дал священник Православной церкви Украины Петр Мартынюк в комментарии "Суспільне. Рівне". Он рассказал, что нужно освящать пасху, яйца, а также мясные блюда, сыр, молоко и тому подобное.

Также священник объяснил, что нельзя святить на Пасху.

"Иногда приносили освящать ножи, что, я считаю, не является нужным, или какие-то любые предметы. Даже сами молитва нам говорят, что должно вкладываться в пасхальную корзину, в частности это кулич, благословение пасхального ягненка, имеется в виду другие мясные блюда. Также читается молитва на благословение яиц, сыра, молока и другой пищи", - сказал он.

Он подчеркнул, что в пасхальную корзину не должны входить алкогольные напитки, потому что они, собственно, ничего общего с празднованием Воскресения Христова не имеют.

"Есть разные традиции, разные верования, что еще можно вкладывать в корзину, но они не имеют под собой никакой основы. Это какая-то, возможно, местная традиция того или иного народа, которая не имеет общецерковного значения", - добавил отец Петр Мартынюк.

Смотрите видео о том, что нужно класть в пасхальную корзину:

Пасхальный стол/ Инфографика: Главред

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