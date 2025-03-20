Пасха-2025: что нельзя класть в пасхальную корзину, а что нужно освятить

Как правило, верующие несут в храм не просто еду, а специальные обрядовые продукты.

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Пасха-2025: что нельзя класть в пасхальную корзину / коллаж: Главред, фото: скриншот Youtube-канала "Дом советов"

Вы узнаете:

Что нельзя святить в церкви - запрещенные продукты

Что обычно освящают на Пасху - перечень разрешенных продуктов

Праздник светлого Христова Воскрешения - одно из самых главных православных торжеств в году. В 2025 году он выпадает на 20 апреля, а значит в последний день недели верующие пойдут в храм, чтобы освятить продукты в пасхальной корзине. Главред расскажет, что взять с собой в церковь на Пасху, а что лучше оставить дома.

Автор Youtube-канала "Дом советов" также рассказала, что нельзя святить в церкви на Пасху.

Что нельзя святить в церкви - запрещенные продукты

Для того чтобы великий праздник стал началом вашего духовного пути, а не греха, придерживайтесь рекомендаций, которые дают священники, отвечая на вопрос о том, что запрещено на Пасху приносить в церковь:

алкоголь (исключение - Кагор);

кровяную колбасу;

любые примеры материального достатка (деньги, украшения, ключи от квартиры или машины);

ножи и ножницы.

Также нет смысла класть в пасхальную корзину фрукты и овощи - они разрешены в пост, поэтому не нуждаются в освящении.

Что обычно освящают на Пасху - перечень разрешенных продуктов

Как правило, верующие несут в храм не просто еду, а специальные обрядовые продукты и вещи, без которых невозможно представить пасхальную трапезу.

Собираясь в церковь, подготовьте:

свечи;

рушник;

пасхи;

писанки или крашенки;

сало или мясо;

молоко, творог, масло и сыр;

соль;

хрен;

воду.

Список составлен не просто так - яйца символизируют новую жизнь, ее возрождение. Молочные продукты - жертвенность Господа, соль - изобилие, а хрен - здоровье и долголетие. Мясо освящают, потому что оно запрещено в период поста, который заканчивается с наступлением Пасхи.

Сейчас, в современном мире, вполне понятно, какие продукты освещают на Пасху люди. Пасхальная корзина у всех примерно одинаковая - разница только в количестве и качестве еды. Божьи законы равны для всех и не важно, какое мясо вы принесете в храм - индейку или курицу, а также какое молоко купите - коровье или миндальное.

Смотрите видео о том, что нельзя святить в церкви на Пасху

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