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В чем нужно быть одетым на крещение ребенка: что необходимо знать

Юлия Закрепа
30 ноября 2024, 00:52
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Какая одежда должна быть на крестины и что не стоит надевать в этот день - Главред собрал интересные факты.
В чем нужно быть одетым на крещение ребенка: что необходимо знать
Что нельзя надевать в церковь / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Как правильно выбрать одежду на крестины
  • Что надеть ребенку на крестины

Как принято одеваться на крестины в церковь, ведь крещение ребенка - это очень важное событие. Наши предки в этот день надевали самые праздничные вещи. В наши дни также сохранилась эта традиция. Поэтому перед выбором одежды стоит тщательно подумать и подготовиться к праздничному событию.

В чем нельзя идти на крестины

Специалисты советуют отказаться от откровенных кофточек или футболок, шортов или джинсов - это неуместно для похода в церковь. Лучше выбрать нарядное платье, которое прикрывает плечи и колени. Также отлично подойдет юбка-миди с блузкой, а в холодный сезон можно выбрать свитер или теплое платье.

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Если крестины проходят летом, а вы надели сарафан или открытую блузку, то необходимо обязательно накинуть на плечи легкий жакет, чтобы прикрыть их. Женщинам также лучше отказаться от брюк в церкви. Однако, если вы не крестная мать, а только гость, тогда можно выбрать классическую модель брюк, которые не обтягивают и имеют нейтральный цвет.

Цвета следует выбирать из собственных пожеланий, однако лучше остановиться на нежных и пастельных оттенках. Нельзя приходить на службу в слишком яркой одежде или с блестками - не забывайте, что вы идете не в клуб, а в храм. Также лучше не надевать массивные, яркие браслеты и серьги. Перед входом в церковь лучше оставить только небольшие украшения на себе.

Что одеть на крестины ребенка в церковь

Малыша лучше одеть в красивую крестильную рубашку и шапочку. Также рекомендуется взять пеленку и запасной комплект одежды и памперс. Если крестины будут происходить в холодное время года, то стоит взять с собой теплое одеяло, чтобы ребенка завернуть в него. Также в церкви напоминают, что девочки с семи лет должны быть в церкви с покрытой головой.

Мужчинам не рекомендуется одевать в церковь на крестины джинсы или шорты, но лучше выбрать нарядные брюки. К ним отлично подойдет рубашка светлых цветов. Также не забывайте, что в церкви мужчинам стоит снимать шапку, бейсболку или кепку.

Женщины обычно надевают в церковь платья, хотя можно выбрать юбку миди с невесомой блузой. Также помните, что после церковной церемонии вы можете переодеться во что-то более привычное и удобное для вас.

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