Поздравления с крестинами - красивые картинки и душевные пожелания

Крестины – важное событие в жизни малыша и его семьи, символизирующее начало духовного пути. В этот особенный день особенно хочется поделиться радостью и теплом с близкими.
Что желают на крещение ребенка? Главред подобрал самые красивые поздравления с крестинами, которые не оставят равнодушными родителей.
Поздравления с крестинами в прозе
Поздравляю с крестинами вашего малыша! Отныне у него есть не только крепкая родительская защита на земле, но и от ангела-хранителя на небесах. Пусть растет на радость всем умным, красивым, здоровым малышом, с открытой душой и добрым сердцем. Пусть небеса оберегают вашу семью, и каждый новый день наполнится счастливыми событиями, смыслом жизни и новыми достижениями.
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Поздравляем вас с крестинами ребёнка! Пусть его путь и жизнь будут под Божьим благословением и под зашитой ангела-хранителя. Пусть ваши горячие молитвы всегда будут услышаны. Желаем здоровья и благополучия всей вашей семье! Пусть сегодняшний день запомнится вам как самый светлый и очень важный в жизни!
В этот особенный день, в день посвящения в таинство крещения, от всего сердца поздравляю! Пусть ангел-хранитель освещает жизненный путь и оберегает от всего плохого. Пусть будет крепким здоровье, а светлой - душа. С крестинами, благополучия, большого счастья и любви.
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Поздравляю с самыми искренними пожеланиями на крестины вашего малыша! Пусть он всегда видит красоту в жизни, чувствует тепло родных людей и радость Божьей благодати. Пусть этот день станет началом долгой и счастливой жизни в гармонии с Богом.
Поздравляю кроху с крестинами и от души желаю надежной защиты Бога от бед, щедрой любви родителей, искренней доброты крестных, счастливых мгновений жизни. Пусть малыш растет жизнерадостным ребенком, пусть ангел его ведет дорогой благополучия, чудес и светлых надежд.
Поздравления с крестинами в стихах
С днем крестин спешу поздравить.
Празднуйте, родители.
Вы малютке подарили
Ангела-хранителя.
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С крестинами вас поздравляю!
И пусть купель с водой святая
От всяких будущих обид
Навек младенца защитит.
Ваш ангелочек дивный самый
Обрел вторых отца и маму.
Мы с этим чудом поздравляем!
Здоровья малышу желаем.
Сегодня я с крестинами
Поздравлю малыша.
Ведь с Ангелом-хранителем
Теперь его душа.
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