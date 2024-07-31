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Поздравления с крестинами - красивые картинки и душевные пожелания

Сергей Кущ
31 июля 2024, 10:27
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В нашей подборке вы можете выбрать красивые поздравления с крестинами.
Поздравления с крестинами
Поздравления с крестинами / Фото: Главред

Крестины – важное событие в жизни малыша и его семьи, символизирующее начало духовного пути. В этот особенный день особенно хочется поделиться радостью и теплом с близкими.

Что желают на крещение ребенка? Главред подобрал самые красивые поздравления с крестинами, которые не оставят равнодушными родителей.

Поздравления с крестинами в прозе

Поздравляю с крестинами вашего малыша! Отныне у него есть не только крепкая родительская защита на земле, но и от ангела-хранителя на небесах. Пусть растет на радость всем умным, красивым, здоровым малышом, с открытой душой и добрым сердцем. Пусть небеса оберегают вашу семью, и каждый новый день наполнится счастливыми событиями, смыслом жизни и новыми достижениями.

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Поздравляем вас с крестинами ребёнка! Пусть его путь и жизнь будут под Божьим благословением и под зашитой ангела-хранителя. Пусть ваши горячие молитвы всегда будут услышаны. Желаем здоровья и благополучия всей вашей семье! Пусть сегодняшний день запомнится вам как самый светлый и очень важный в жизни!

Красивое поздравление с крестинами
Красивое поздравление с крестинами / Фото: Главред

В этот особенный день, в день посвящения в таинство крещения, от всего сердца поздравляю! Пусть ангел-хранитель освещает жизненный путь и оберегает от всего плохого. Пусть будет крепким здоровье, а светлой - душа. С крестинами, благополучия, большого счастья и любви.

***

Поздравляю с самыми искренними пожеланиями на крестины вашего малыша! Пусть он всегда видит красоту в жизни, чувствует тепло родных людей и радость Божьей благодати. Пусть этот день станет началом долгой и счастливой жизни в гармонии с Богом.

Поздравления с крестинами открытки
Поздравления с крестинами открытки / Фото: Главред

Поздравляю кроху с крестинами и от души желаю надежной защиты Бога от бед, щедрой любви родителей, искренней доброты крестных, счастливых мгновений жизни. Пусть малыш растет жизнерадостным ребенком, пусть ангел его ведет дорогой благополучия, чудес и светлых надежд.

Поздравления с крестинами в стихах

С днем крестин спешу поздравить.

Празднуйте, родители.

Вы малютке подарили

Ангела-хранителя.

***

С крестинами вас поздравляю!

И пусть купель с водой святая

От всяких будущих обид

Навек младенца защитит.

Поздравления с крестинами картинки
Поздравления с крестинами картинки / ф

Ваш ангелочек дивный самый

Обрел вторых отца и маму.

Мы с этим чудом поздравляем!

Здоровья малышу желаем.

Красивые поздравления с крестинами
Красивые поздравления с крестинами / Фото: Главред

Сегодня я с крестинами

Поздравлю малыша.

Ведь с Ангелом-хранителем

Теперь его душа.

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