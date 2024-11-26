Какой сегодня праздник 26 ноября 2024 года: что может навлечь бедность

Какой православный праздник 26 ноября - Главред поделился интересной информацией о празднике в этот день.

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Что нельзя делать 26 ноября / коллаж: Главред, фото: pixabay.com/

Какой церковный праздник в Украине отмечают 26 ноября и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день памяти святого преподобного Алипия столбника.

Какой сегодня праздник

26 ноября отмечают следующие праздники:

видео дня

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Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 26 ноября в Украине отмечают день памяти святого преподобного Алипия столбника.

Мать преподобного Алипия рано овдовела и, зная Божественное призвание сына, поручила его воспитание Феодору, епископу Адрианопольскому.

За богоугодную жизнь епископ посвятил св. Алипия в сан диакона. Однажды преподобному явилась в сонном видении св. мученица Евфимия и сказала, чтобы он вернулся на родину и на месте заброшенного языческого кладбища основал церковь в честь ее святого имени.

Преподобный выполнил Божественное указание и положил начало подвижнической жизни. Рядом с храмом святой соорудил себе столб, на котором трудился 53 года в непрерывных молитвах к Богу, поучая и наставляя многих, кто приходил к нему.

За свои подвиги избранник Божий удостоился благодатного дара пророчества, изгнания бесов и исцеления недугов.

День Ангела 26 ноября

26 ноября свои именины отмечают обладатели таких имен: Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Михаил, Назар, Николай, Петр, Яков.

Что нельзя делать 26 ноября

Нельзя ссориться, обманывать и злословить.

Не рекомендуется занимать деньги во избежание финансовых трудностей в будущем.

Не следует посещать лес или ходить по льду.

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