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Какой сегодня праздник 25 ноября 2024 года: что может навлечь болезни в этот день

Юлия Закрепа
25 ноября 2024, 05:00
673
Какой православный праздник 25 ноября - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.
Какой сегодня праздник 25 ноября 2024 года: что может навлечь болезни в этот день
Что нельзя делать 25 ноября / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Какой церковный праздник в Украине отмечают 25 ноября и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святого священномученика Климента.

Какой сегодня праздник

25 ноября отмечают такие праздники:

видео дня
  • Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами
  • День домашней кухни
  • День напоминания о покупках

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 25 ноября в Украине отмечают день святого священномученика Климента.

Из библейских преданий известно, что святой Климент был епископом Анкиры, ныне современная Анкара, в первой половине IV века. Также он был известен своей непоколебимой верой и преданностью Христу, что привело к его мученической смерти. Он возглавлял церковь во времена тяжелых преследований христиан со стороны Римской империи.

Известно, что Климента обвинили в измене императору Юлиану Оптимису за то, что он отказался отдать свои священные книги. Он был замучен и убит в 298 году. Его мученическая смерть стала символом веры и преданности Христу.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 25 ноября

25 ноября свои именины отмечают обладатели таких имен как Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Ярослав.

Что нельзя делать 25 ноября

  • В народе существует примета, что 25 ноября нельзя жаловаться на холодную погоду, ведь в этот день "на землю выходит" дух Мороза, который может навлечь болезни на целую зиму.
  • Также запрещается есть мясные и молочные продукты, ведь продолжается пост.
  • В этот день нельзя давать деньги в долг и брать их, чтобы не потерять финансы.

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