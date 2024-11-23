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Какой сегодня праздник 23 ноября 2024 года: почему нельзя ехать в дальнюю дорогу

Юлия Закрепа
23 ноября 2024, 05:00
1059
Какой православный праздник 23 ноября - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.
Какой сегодня праздник 23 ноября 2024 года: почему нельзя ехать в дальнюю дорогу
Какой праздник 23 ноября / коллаж: Главред, фото: unsplash

Какой церковный праздник в Украине отмечают 23 ноября и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святых святителей Амфилохия и Григория.

Какой сегодня праздник

23 ноября отмечают такие праздники:

видео дня
  • День памяти жертв голодомора
  • Европейский день бездомных людей
  • Национальный день эспрессо

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 23 ноября в Украине отмечают день святых святителей Амфилохия и Григория.

Из библейских преданий известно, что святой Амфилохий Иконийский жил в IV веке и был епископом города Иконии в Малой Азии. Также он был близким другом и соратником святителя Василия Великого и Григория Богослова. Амфилохий был известен своей большой мудростью и ревностью в проповеди христианской веры. Его проповеди и письма оставили значительный след в богословской мысли того времени.

Святой Григорий Богослов был одним из величайших богословов ранней христианской церкви. Григорий получил блестящее образование и посвятил свою жизнь служению Богу. Больше всего он прославился своей деятельностью в Константинополе. Григорий Богослов был одним из главных участников Второго Вселенского Собора 381 года, где он играл важную роль в борьбе против арианской ереси. Его богословские труды, в частности "Пять богословских речей", значительно повлияли на развитие христианской догматики.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 23 ноября

23 ноября свои именины отмечают обладатели таких имен как Борис, Григорий, Иван, Макар, Александр, Алексей.

Что нельзя делать 23 ноября

  • В народе существует примета, что нельзя отправляться в дальнюю дорогу, ведь можно иметь проблемы.
  • Также 23 ноября нельзя начинать ссоры, ведь они затянутся на долгое время.

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