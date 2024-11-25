Может навлечь беду: почему нельзя считать купола церкви

Вы узнаете:
- В чем опасность подсчета куполов церкви
- С какой целью незнакомцы могут просить посчитать купола
- Что означает количество куполов на церкви
Купола церквей всегда вызывали у людей особый интерес. Многие верят, что они несут в себе богатую символику, связанную с религиозными и культурными традициями.
Но существует также верование, что считать купола церквей не самая лучшая идея. Главред разобрался, почему это так и на самом ли деле стоит за этими убеждениями реальная опасность.
Согласно народным верованиям, считать купола церквей - плохая примета. Особенно это касается момента, когда кто-то специально просит это сделать. Поговаривают, такой жест может быть испытанием на вашу духовную стойкость: если вы поддадитесь, это может считаться признаком слабой веры или духовного несовершенства.
Некоторые люди даже считают, что счет куполов может привлечь неудачу, ведь это трактуется как легкомысленное отношение к святыням. Поэтому многие стараются избегать этого.
При этом иногда люди умышленно это делают и возникает вопрос, зачем считают купола церкви? Исторически это таки имело практический и символический смысл. В прошлом количество куполов могло помочь идентифицировать храм или его значение.
Настоятель прихода Веры, Надежды, Любви и матери их Софии в Луцке, священник Андрей Ротченков рассказал 12 каналу, о чем свидетельствует количество куполов.
"Может быть однокупольная церковь - она означает, что Бог един. Может быть двухкупольная церковь - это напоминание о двух природах Иисуса Христа, о том, что, будучи на земле, он был Богом и человеком. Три купола - это уже в честь Святой Троицы. Четыре купола - четыре евангелиста. Пять куполов - это Иисус Христос и четыре евангелиста. Семь куполов - это семь вселенских соборов. Девять куполов - это девять ангельских чинов. Есть 12 куполов - это Иисус Христос и 12 апостолов", - пояснил священник.
Другие новости:
- Зачем в церкви звонят колокола: их используют в 3 случаях
- Почти все совершают катастрофическую ошибку: как правильно ставить свечи в церкви
- Почему нельзя говорить "земля пухом": в церкви дали подробное объяснение
Что такое приметы?
Примета - отличительный признак каких-то явлений или предметов, с наличием которых предполагаются дальнейшие события. Приметы предусматривают связь между двумя событиями, когда одно из них происходит как факт, а второе - как следствие. Некоторые приметы не имеют реальной подоплеки к предсказанию событий по ним, но в то же время значительная часть примет имеет в той или иной степени реальную подоплеку. Как правило, к приметам относятся те толкования, которые базируются на коллективном опыте и фиксируются в коллективной памяти, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред