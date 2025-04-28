Напряжение в розетках повысят до 230 В: есть ли опасность и что изменится для украинцев

О чем сказал Харченко:
- В Украине с 1 июля увеличат напряжение в сети до 230 вольт
- Для потребителей изменения будут почти не ощутимыми
- Чтобы сохранить энергоприборы стоит использовать стабилизаторы напряжения
НКРЭКУ приняла решение о переходе на стандартное номинальное напряжение 230 В вместо 220 В, начиная с 1 июля. О том, удастся ли обеспечить такое напряжение в сети в условиях обстрелов рассказал в интервью Главреду директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
По его словам, формально можно установить любое значение номинального напряжения, однако из-за серьезных повреждений сетей, вызванных как атаками, так и аварийными отключениями и износом оборудования, фактическая ситуация мало изменится. Особенно часто перебои случаются в прифронтовых районах.
"Поэтому с одной стороны это практически ничего не меняет ни для потребителей, ни для энергосистемы - больших изменений не происходит. А с другой - надо понимать, что из-за общего состояния сетей выдерживать как 220 В, так и 230 В сейчас достаточно сложно", - указывает он.
Отвечая на вопрос о возможном влиянии повышенного напряжения на бытовую технику и способах ее защиты, Харченко рекомендовал использовать стабилизаторы напряжения.
"Он (стабилизатор напряжения - ред.) прекрасно защищает вашу локальную сеть от перепадов. Такое оборудование не является слишком дорогим или эксклюзивным, его вполне реально установить и использовать в обычной квартире или доме", - резюмировал он.
Электроснабжение в Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине с 1 июля 2025 года напряжение в розетках изменится с 220 на 230 вольт. Об этом сообщила Национальная комиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг.
Переход на новый стандарт напряжения может сопровождаться определенными трудностями, особенно летом, когда из-за жары растет потребление электроэнергии, что может привести к проблемам в сетях. Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
Он также отметил, что энергоблоки атомных и тепловых электростанций, как и ежегодно, будут проходить плановые ремонты согласно утвержденному графику во время межотопительного сезона. Исключений в этом году не будет - ремонтные работы будут продолжаться. Харченко объяснил, как это может повлиять на энергоснабжение в стране и возможны ли летом новые отключения света.
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Кто такой Александр Харченко
Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.
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