"В ближайшие 8-10 дней": Макрон пообещал, что Европа и США усилят давление на РФ

По словам Макрона, следующие две недели станут решающими в попытках добиться прекращения огня и усилить давление на Кремль.

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Президент Франции заинтриговал заявлением о прекращении огня / Коллаж: Главред, фото kremlin.ru, УНИАН

Ключевые тезисы Макрона:

В ближайшие восемь-десять дней США и Европа усилят давление на Кремль

Достичь перемирия между Украиной и Россией все-таки удастся

В ближайшие 8-10 дней Европа и США усилят давление на страну-агрессор Россию, чтобы Кремль согласился на прекращение огня. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Le Figaro.

По словам Макрона, в контексте завершения войны РФ против Украины нужно "сохранять осторожность", поскольку "часть уравнения" зависит от Москвы.

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"Мы должны оставаться едиными и сохранять сдерживающий фактор", - добавил президент Франции.

Макрон выразил убеждение, что благодаря встрече в Ватикане, которая состоялась 26 апреля, миру удалось снова оказать давление на Россию.

Президент Франции также надеется, что достичь перемирия между Украиной и Россией все-таки удастся.

"В ближайшие восемь-десять дней мы усилим давление на Кремль. Нельзя было допустить, чтобы давление оказывалось только на Украину", - сказал он, не раскрыв детали своих планов.

Макрон считает, что ему удалось убедить власти в возможности "эскалации угроз и, возможно, санкций" - для того, чтобы заставить россиян согласиться на прекращение огня.

"Мы постоянно стремились создать динамику, при которой президент Зеленский согласился бы на безусловное прекращение огня. Что, кстати, он и сделал в Джидде. Мы также работали над тем, чтобы США добились от России согласия на перемирие. Теперь наша общая задача - построить условия для прочного и долгосрочного мира", - подчеркнул французский лидер.

Встреча лидеров в Ватикане - что известно

Как писал Главред, 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом на похоронах Папы Франциска.

Зеленский описал свою встречу с Трампом как "хорошую" и выразил надежду, что она может стать исторической, если будут достигнуты важные результаты для двусторонних отношений и международной стабильности.

Напомним, перед встречей Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане, вместе с ними находились президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер. Перед тем, как Трамп поговорил с Зеленским, он обменялся несколькими фразами с Макроном и попросил лидера Франции покинуть зал, к такому выводу пришла профессиональная чтец по губам Никола Гиклинг, которая анализировала взаимодействие между президентами.

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Что известно о Le Figaro Le Figaro - французская ежедневная утренняя газета, основанная в 1826 году. Старейшая национальная газета Франции, Le Figaro является одной из трех французских газет-рекордсменов, вместе с Le Monde и Libération. С 2004 года газета принадлежит Dassault Group. Le Figaro является второй по величине национальной газетой во Франции после Le Monde. Другие издания Groupe Figaro включают Le Figaro Magazine, TV Magazine и Evene. Газета выходит в берлинском формате, сообщает Википедия.

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