Так называемый День победы до недавнего времени сохранял особый символизм для многих постсоветских стран, в частности Украины.

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Почему празднование Дня победы в Украине осталось в прошлом / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Что указывает на то, что 9 мая как День победы не является украинским праздником

9 мая как так называемый День победы до недавнего времени было большим праздником в Украине. Лишь в 2016 году вместо него 9 мая установили День победы над нацизмом во Второй мировой войне, а с 2024 года эту дату в Украине приурочили к празднованию Дня Европы.

Главред узнал, почему ранее важный в Украине праздник перестали праздновать и вообще был ли он когда-то на самом деле украинским.

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Как рассказал Главкому историк Александр Алферов, в рамках большой Второй мировой войны существовало очень много разных войн. В том числе в июне 1941 года началась немецко-советская война, когда Германия напала на СССР. И закончилась эта так называемая Великая Отечественная война вместе с другими войнами 8-9 мая 1945 года.

Однако Вторая Мировая война продолжалась, и наши воины, в том числе, которые находились в разных армиях, воевали еще против Японии, на территории Китая, Манджурии. Как известно, окончательно Вторая Мировая война закончилась только 2 сентября 1945 года.

Однако в СССР не обращали внимания на это и решили начать так называемый День победы 9 мая, наделив его особым символизмом.

Но какие еще факты указывают на то, что День победы не является украинским праздником? Следует отметить, что украинцы боролись за собственную свободу, а не за имперские амбиции России. Во время Второй мировой войны миллионы украинцев были вынуждены воевать в составе Красной армии, но также и сотни тысяч украинцев боролись за независимость в рядах УПА.

Кроме этого после 1945 года Украина не получила независимость. Наоборот же, произошло усиление репрессий, депортаций, массовых арестов, уничтожение украинской интеллигенции, разрушение сельского хозяйства через коллективизацию. Поэтому для украинцев так называемая "победа" СССР не означала конец страданий.

Сегодня же так называемый День победы для украинцев стал историческим прошлым. В 2025 году в Украине будут вспоминать всех жертв Второй мировой войны в День памяти и примирения 8 мая, без лишнего "победобесия", которое сейчас продолжает культивировать страна-агрессор Россия.

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Кто такой Александр Алферов? Александр Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, майор ВСУ, пишет Википедия.

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