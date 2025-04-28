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Придут неудачи: что ни в коем случае нельзя делать 29 апреля

Ангелина Подвысоцкая
28 апреля 2025, 17:07
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Что можно делать 29 апреля. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от болезней.
приметы
Что нельзя делать 29 апреля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день идет дождь
  • Чем нельзя заниматься в этот день
  • Что нужно пожелать 29 апреля

29 апреля церковь почитает память святых девяти мучеников в Кизице. Как сообщает Главред, это раннехристианские святые. Они были воинами-христианами римского войска. Во время гонений на христиан они открыто признали свою веру, когда языческая власть требовала отречься от Христа.

Воины отказались отрекаться от веры. Они перенесли страшные мучения с непоколебимым мужеством. Их пытали огнем, но в итоге казнили.

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Что можно делать 29 апреля

  • В этот день нужно помолиться. У святых просили исцеления от болезней.
  • В этот день можно сеять семена и высаживать рассаду. Считается, что тогда все приживется.
  • В этот день можно заняться лечение и даже проводить операции. День считается благоприятным для подобного.
  • В этот день нужно пожелать что-то хорошее близкому человеку. Предки верили, что тогда все сбудется.

Что нельзя делать 29 апреля

1. Нельзя 29 апреля ссориться и конфликтовать. Это ухудшит отношения внутри семьи.

2. Нельзя 29 апреля играть свадьбы и праздновать дни рождения. День считается неблагоприятным для подобного.

3. Нельзя 29 апреля заниматься тяжелой работой. Это может притянуть неудачи и усталость.

Приметы 29 апреля

  • Если в этот день много майских жуков, то лето будет засушливым.
  • Если в этот день линяют домашние птицы, то будет потепление.
  • Если в этот день облачно, то будет хороший урожай хлеба.
  • Если в этот день идет дождь, то будет хороший урожай льна.

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Что стоит учитывать читателю

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