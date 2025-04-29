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Придут болезни и проблемы: строгие приметы и запреты 30 апреля

Ангелина Подвысоцкая
29 апреля 2025, 16:41
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Что можно делать 30 апреля. Важные запреты, которые уберегут от невзгод.
приметы
Что нельзя делать 30 апреля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день град
  • Какими делами нельзя заниматься в этот день
  • На что нужно посмотреть 30 апреля

30 апреля церковь почитает память святого апостола Иакова. Как сообщает Главред, он был братом святого Иоанна Богослова. Иаков работал вместе с братом рыболовом на Генисаретском озере. Братья немедленно покинули ложку, сетку и отца после того, как их призвал Иисус Христос.

Иаков был одним из ближайших учеников Спасителя. Он был свидетелем его важнейших моментов в земной жизни. Иисус предоставил братьям особое прозвище - "Сыновья грома". Иаков проповедовал Евангелие в Иудее и в Испании.

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Он стал первым среди апостолов, который принял мученическую смерть за Христа. Царь Ирод Агрипп I в Иерусалиме приказал отрубить Иакову голову. Перед казнью один из обвинивших апостола увидел его твердость и сам уверовал во Христа. В итоге его казнили мечом вместе с апостолом.

Мощи святого Иакова перенесли в испанский город Компостела. Он стал одним из самых известных центров христианского паломничества в средневековье.

Что можно делать 30 апреля

  • В этот день нужно помолиться. У святых стоит попросить выносливости и помощи в решении сложных ситуаций.
  • В этот день нужно проснуться рано, чтобы увидеть восход, а после нужно посмотреть на закат. Это считается удачным знаком.

Что нельзя делать 30 апреля

1. Нельзя 30 апреля ссориться и оскорблять других. Церковь осуждает подобное.

2. Нельзя 30 апреля начинать большие дела. Иначе это может не увенчаться успехом.

3. Нельзя 30 апреля заниматься физическим трудом. Этот день лучше посвятить молитве.

4. Нельзя 30 апреля вспоминать старые обиды. Это может притянуть болезни.

Приметы 30 апреля

  • Если в этот день ясно, то лето будет урожайным.
  • Если в этот день дождь, то лето будет влажным.
  • Если в этот день холодно, то весна будет затяжной, а лето прохладным.
  • Если в этот день град, то лето будет непогожим.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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