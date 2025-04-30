Можно ли убирать 1 мая: строгие приметы и запреты, которые нельзя нарушать

Что можно делать 1 мая. Запреты, которые уберегут от болезней и проблем.

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Что нельзя делать 1 мая / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день много насекомых

Можно ли убирать в этот день

Что нужно сделать 1 мая

1 мая церковь почитает память святого пророка Иеремии. Как сообщает Главред, он родился в Анатоте. Это был небольшой священнический город близ Иерусалима. Еще до его рождения Господь определил ему быть пророком. С юных лет он был избран для особой миссии.

Иеремия обратился к иудеям и призвал их оставить путь идолопоклонства, лжи. Он призвал всех к покаянию. Иудеи не желали это слушать и пророк подвергся жестким преследованиям. Его бросили в тюрьму, избивали и унижали. Но он не отрекся от веры и миссии. После гибели иудеи его силой вывезли в Египет, где, по церковному преданию, он потерпел мученическую смерть от рук тех, кого стремился обратить.

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Что можно делать 1 мая

В этот день нужно провести время на природе. Это наполнит вас силой и спокойствием.

В этот день нужно уделить время молитве. У святого нужно попросить здоровья и сил преодолеть все жизненные трудности.

Что нельзя делать 1 мая

1. Нельзя 1 мая тяжело работать без крайней необходимости. Лучше уделить время молитве и сосредоточиться на покое в душе.

2. Нельзя 1 мая браться за полевые дела, если на улице не очень хорошая погода. Это неблагоприятный день для подобного.

3. Нельзя 1 мая ссориться и держать обиду. Иначе это может притянуть болезни и беды в вашу жизнь.

4. Нельзя 1 мая игнорировать молитву. Наоборот стоит помолиться за мир и за здоровье родных.

Приметы 1 мая

Если в этот день ясно, то лето будет сухим и урожайным.

Если в этот день идет дождь, то лето будет прохладным.

Если в этот день много росы, то будет хороший урожай огурцов и капусты.

Если в этот день много насекомых, то летом будет большой урожай фруктов.

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