Можно ли убирать 1 мая: строгие приметы и запреты, которые нельзя нарушать

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день много насекомых
- Можно ли убирать в этот день
- Что нужно сделать 1 мая
1 мая церковь почитает память святого пророка Иеремии. Как сообщает Главред, он родился в Анатоте. Это был небольшой священнический город близ Иерусалима. Еще до его рождения Господь определил ему быть пророком. С юных лет он был избран для особой миссии.
Иеремия обратился к иудеям и призвал их оставить путь идолопоклонства, лжи. Он призвал всех к покаянию. Иудеи не желали это слушать и пророк подвергся жестким преследованиям. Его бросили в тюрьму, избивали и унижали. Но он не отрекся от веры и миссии. После гибели иудеи его силой вывезли в Египет, где, по церковному преданию, он потерпел мученическую смерть от рук тех, кого стремился обратить.
Что можно делать 1 мая
- В этот день нужно провести время на природе. Это наполнит вас силой и спокойствием.
- В этот день нужно уделить время молитве. У святого нужно попросить здоровья и сил преодолеть все жизненные трудности.
Что нельзя делать 1 мая
1. Нельзя 1 мая тяжело работать без крайней необходимости. Лучше уделить время молитве и сосредоточиться на покое в душе.
2. Нельзя 1 мая браться за полевые дела, если на улице не очень хорошая погода. Это неблагоприятный день для подобного.
3. Нельзя 1 мая ссориться и держать обиду. Иначе это может притянуть болезни и беды в вашу жизнь.
4. Нельзя 1 мая игнорировать молитву. Наоборот стоит помолиться за мир и за здоровье родных.
Приметы 1 мая
- Если в этот день ясно, то лето будет сухим и урожайным.
- Если в этот день идет дождь, то лето будет прохладным.
- Если в этот день много росы, то будет хороший урожай огурцов и капусты.
- Если в этот день много насекомых, то летом будет большой урожай фруктов.
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