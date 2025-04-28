Съезжаются бригады со всей Украины: новые подробности атаки газовый объект в Черкассах

К вечеру некоторым потребителям удалось вернуть газ.

https://glavred.info/ukraine/sezzhayutsya-brigady-so-vsey-ukrainy-novye-podrobnosti-ataki-gazovyy-obekt-v-cherkassah-10659980.html Ссылка скопирована

Атака на газовый объект в Черкассах / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Российские оккупанты атаковали Черкассы, в результате чего был поврежден газовый объект. Для подключения потребителей к газу вызвали 50 аварийных бригад со всей страны. Об этом заявил городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко.

К вечеру удалось восстановить подачу газа к некоторым домам.

"Газ в системе есть. Прошу всех потребителей проверить его наличие в своих домах. Если газ есть - можете им пользоваться. Если же нет - прошу сохранять спокойствие", - сообщил Бондаренко.

видео дня

29 апреля начнется поочередное подключение абонентов. Для ускорения работ в Черкассы приедут 50 аварийных бригад из разных уголков Украины. Они помогут максимально быстро восстановить подачу газа всем потребителям.

"Спасибо всем службам, которые были задействованы в ликвидации аварийной ситуации. Именно благодаря слаженной работе удалось сохранить газоснабжение в городе", - добавил глава Черкасс.

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как сообщал Главред, 26 апреля РФ била сотней БпЛА и ракет - на Днепропетровщине смертельный прилет в жилой дом. На Днепропетровщине один человек погиб, несколько человек получили ранения, среди них - ребенок.

Также сообщалось, что Днепропетровщина оправляется после атаки РФ в ночь на 27 апреля. В результате атаки врага повреждены многоквартирные дома.

Напомним, РФ использует новый дрон для атак на Украину - что о нем известно. Этот дрон может быть частью более широкой стратегии России. Он имеет реактивный двигатель и способен развивать скорость до 500 км/ч.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред