Съезжаются бригады со всей Украины: новые подробности атаки газовый объект в Черкассах

Российские оккупанты атаковали Черкассы, в результате чего был поврежден газовый объект. Для подключения потребителей к газу вызвали 50 аварийных бригад со всей страны. Об этом заявил городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко.
К вечеру удалось восстановить подачу газа к некоторым домам.
"Газ в системе есть. Прошу всех потребителей проверить его наличие в своих домах. Если газ есть - можете им пользоваться. Если же нет - прошу сохранять спокойствие", - сообщил Бондаренко.
29 апреля начнется поочередное подключение абонентов. Для ускорения работ в Черкассы приедут 50 аварийных бригад из разных уголков Украины. Они помогут максимально быстро восстановить подачу газа всем потребителям.
"Спасибо всем службам, которые были задействованы в ликвидации аварийной ситуации. Именно благодаря слаженной работе удалось сохранить газоснабжение в городе", - добавил глава Черкасс.
Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости
Как сообщал Главред, 26 апреля РФ била сотней БпЛА и ракет - на Днепропетровщине смертельный прилет в жилой дом. На Днепропетровщине один человек погиб, несколько человек получили ранения, среди них - ребенок.
Также сообщалось, что Днепропетровщина оправляется после атаки РФ в ночь на 27 апреля. В результате атаки врага повреждены многоквартирные дома.
Напомним, РФ использует новый дрон для атак на Украину - что о нем известно. Этот дрон может быть частью более широкой стратегии России. Он имеет реактивный двигатель и способен развивать скорость до 500 км/ч.
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