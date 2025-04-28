Трамп четко ответил, планирует ли баллотироваться в президенты в 2028 году

Американский лидер сказал, что сторонники регулярно призывают его идти на третий срок.

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Трамп сделал заявление о президентских выборах в 2028 году / Коллаж: Главред, фото: x.com/WhiteHouse, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

Трамп не будет участвовать в следующих президентских выборах

Американский лидер не хочет нарушать Конституцию США

В США неоднократно звучали заявления о том, что Дональд Трамп может баллотироваться в третий раз на президентских выборах в 2028 году. Однако в интервью The Atlantic Трамп сказал, что не хочет нарушать Конституцию, которая запрещает избираться на президентский пост более двух раз.

Журналисты спросили Трампа, правда ли, что он поручил своему Министерству юстиции выяснить, будет ли законным, если он снова будет баллотироваться в 2028 году.

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"Это было бы большим нарушением, не так ли?" - риторически спросил он.

Президент США дважды отметил, что сторонники регулярно призывают его идти на третий срок.

"Я не намерен этого делать. И я думаю, что это было бы очень трудно", - подытожил Трамп.

Отметим, согласно 22-й поправке к Конституции США, ни один человек не имеет права занимать президентский пост более двух сроков.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Заявления Трампа - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину нужно продемонстрировать приверженность прекращению войны в Украине. Во время общения с журналистами, глава Белого дома заявил, что он хочет, чтобы Путин "подписал соглашение" и прекратил стрелять.

Напомним, недавно Трамп сделал важное заявление - он подчеркнул, что Украина и РФ очень близки к договоренности о мире. Значительное количество "ключевых пунктов" соглашения уже было согласовано, отметил президент США.

Кроме того, президент США Дональд Трамп начал понимать, что российский диктатор Владимир Путин на самом деле не хочет завершать войну и просто "водит за нос". Трамп пригрозил Путину новыми санкциями.

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