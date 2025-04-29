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"Справедливость приходит": Зеленский отреагировал на ликвидацию генерала РФ

Марина Фурман
29 апреля 2025, 00:54
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Президент Украины сделал заявление о ликвидации лиц из военного командования РФ.
Зеленский, ликвидация генерала
Зеленский заслушал доклады о ликвидации российских командиров / Коллаж: Главред, фото УНИАН, скриншот

Основное:

  • Спецслужбы доложили Зеленскому о ликвидации лиц из высшего командного состава ВС РФ
  • Украина работает над новыми санкционными шагами

В понедельник, 28 апреля, президент Владимир Зеленский заслушал доклады Службы внешней разведки и Службы безопасности Украины. В частности, речь шла о ликвидации лиц из командного состава ВС РФ и разоблачении вражеской агентуры. Об этом написал глава государства в своем Telegram.

"Руководитель СВР доложил о ликвидации лиц из высшего командного состава российских вооруженных сил. Справедливость неизбежно приходит. Руководитель СБУ доложил о наших дальнейших мерах по противодействию российским агентурным сетям в Украине и диверсантам. Хорошие результаты. Спасибо за работу", - говорится в сообщении.

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Также он проинформировал, что идет работа над следующими санкционными шагами Украины.

"Сегодня мне представили материалы, которые обосновывают необходимость соответствующих решений. Готовятся соответствующие представления на СНБО", - резюмировал президент.

Ликвидация российских "жирных" целей - новости по теме

Напомним, 25 апреля, в России в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля, в результате чего был ликвидирован заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

На этом хорошие новости не заканчиваются. В ночь с 17 на 18 апреля, российском Брянске взорвался автомобиль ведущего российского конструктора. Он занимался модернизацией средств радиоэлектронной борьбы.

Как ранее сообщал Главред, 25 апреля временно оккупированный Крым атаковали беспилотники. В городе Саки один из дронов попал в дом, который принадлежит заместителю главы Чечни Мураду Саидову, сообщило партизанское движение "Атеш". В результате падения беспилотника повреждены здание и находившиеся рядом автомобили.

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Что такое Служба внешней разведки?

Служба внешней разведки Украины (СВР) создана в 2004 году на базе Департамента разведки и разведподразделений региональных органов Службы безопасности Украины для осуществления разведывательной деятельности в политической, экономической, военно-технической, научно-технологической, информационной и экологической сферах, участия в борьбе с международной организованной преступностью, терроризмом, обеспечения безопасности учреждений и граждан Украины за рубежом. Руководитель СВР входит в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и подчиняется непосредственно Президенту Украины, пишет Википедия.

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