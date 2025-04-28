Камалия поссорилась с известным певцом: "Начал высказывать претензии"

Певица раскрыла суть конфликта, связанного с премией Yuna.

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Камалия новости - певица рассказала про конфликт с Петром Черным / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

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Камалия рассказала про ссору с Петром Черным

Артистка объяснила, почему повздорила с давним другом

Бывший муж певицы Камалии, миллионер британо-пакистанского происхождения Мохаммад Захур, является соучредителем музыкального премии Yuna, которая ежегодно проходит в Украине. На прошлой неделе состоялась уже 14-ая по счету церемонии награждения, а после нее Камалия рассорилась со своим близким другом.

Об этом артистка рассказала в беседе с "Ранком у великому місті". Украинский ромский певец Петр Черный позвонил Камалии после церемонии, и выразил возмущение тем, что уже пятый год он не может попасть на премию.

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"Недавно поссорилась с Петей Черным. Он мне позвонил и начал высказывать претензии, что он уже 5 лет не может попасть на YUNA, что его нет в номинации, что он не выступает. Я ответила, что от меня это не зависит. Я не решаю", - говорит певица.

Камалия новости - певица рассказала про конфликт с Петром Черным / instagram.com/kamaliyaofficial

Она отметила, что на результаты музыкальной премии не влияет ни она, ни ее бывшим муж. Лучших артистов, номинантов и лауреатов, определяет независимая комиссия из 100 экспертов и специальная компания, так что певица не может влиять на результаты, даже если бы захотела. "У нас есть контракт с компанией, которая наблюдает за честностью конкурса. Есть 100 независимых экспертов, они голосуют", - рассказала Камалия.

Yuna-2025 состоялась 23 апреля / instagram.com/yunaawards

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Кто такая Камалия Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

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