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Путина отговорили от ядерного удара по Украине: в США раскрыли детали

Сергей Кущ
3 января 2025, 23:27
492
Путин "рассматривал" вариант с применением ядерного оружия против Украины.
Путина отговорили от ядерного удара по Украине: в США раскрыли детали
Путина отговорили от ядерного удара по Украине: в США раскрыли детали / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Путин "рассматривал" вариант с применением ядерного оружия против Украины
  • Ядерный вопрос был одной из немногих проблем, где Пекин, возможно, помог Вашингтону

Россия могла применить ядерное оружие против Украины. От этого, вероятно, Путина удержал Китай.

Об этом в интервью Financial Times рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет Главред.

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По его словам, Вашингтон был "очень обеспокоен" российскими угрозами, поскольку, по данным американцев, Путин по крайней мере "рассматривал" вариант с применением ядерного оружия против Украины.

"Даже когда вероятность возрастает с 5 до 15 процентов, когда речь идет о ядерном оружии, нет ничего серьезнее", - отметил Блинкен.

Хотя война в Украине стала еще одним камнем преткновения в отношениях США с Китаем, по словам американского дипломата, ядерный вопрос был одной из немногих проблем, где Пекин, возможно, помог Вашингтону.

Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика
Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика / Инфографика: Главред

"У нас есть основания полагать, что Китай вступил в связь с Россией и сказал: "Не идите туда", - сказал Блинкен.

Он добавил, что это могло произойти в тот момент, когда США сообщили Китаю о планах Путина разместить ядерное оружие в космосе.

Угроза ядерной эскалации - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский признался, пугают ли его угрозы Путина. По словам главы государства, мир не достаточно жестко реагирует на ядерную угрозу со стороны РФ.

По данным Sky News, Москва рассматривает новый опасный план. Россия готова возобновить ядерные испытания впервые с советских времен.

В свою очередь эксперт Максим Разумный также оценил угрозу удара РФ ядерным оружием по Украине. По его мнению, нет прямой связи между разрешением США бить ракетами ATACMS по России и применением ядерного оружия в этой войне.

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Кто такой Энтони Блинкен?

Энтони Блинкен - государственный секретарь США с 26 января 2021 года. Заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы с 2009 по 2013 год. Во время президентства Обамы, помогал США с политикой в Афганистане, Пакистане и ядерной программе в Иране, пишет Википедия.

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