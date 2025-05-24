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Плачут социальные службы: Тодоренко показала, как жестоко воспитывает детей

Алена Кюпели
24 мая 2025, 15:58
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Регина Тодоренко рассказала о том, что она вымыла хозяйственным мылом рот 3-летнему ребенку.
Тодоренко издевается над своим младшим сыном
Тодоренко издевается над своим младшим сыном / Коллаж Главред, фото Instagram/reginatodorenko

Кратко:

  • Тодоренко обижает младшего сына
  • Что она сделала с его ртом

Когда-то украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, а теперь предательница Украины, решила хозяйственным мылом вымыть рот своему младшему сыну Мирославу.

Тодоренко намылила рот сыну
Тодоренко намылила рот сыну / Фото Instagram/reginatodorenko

Как пишут российские пропагандистские СМИ, сделала она это за то, что 3-летний сын предательницы, подбирает и ест еду, упавшую на пол, а также различные предметы — игрушки, камни. За это Тодоренко решила его наказать — помыть рот с мылом.

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Тодоренко намылила рот сыну
Тодоренко намылила рот сыну / Фото Instagram/reginatodorenko

"Я его умоляла: "Не ешь с пола! Ну пожалуйста!". Показывала видео с червями, страшными бактериями, рассказывала про микробов. Он слушал, кивал...и в следующий момент намеренно подбирал что-нибудь с пола", — заявила "мать-года".

Тодоренко намылила рот сыну
Тодоренко намылила рот сыну / Фото Instagram/reginatodorenko

Тодоренко также угрожала сыну и запугала его до того, что ребенок переживал, что ему будет больно.

"Страх в глазах ребенка: "Мама, будет больно?". В ответ мои взгляды-молнии и сухое: "Не знаю, но запомнится на всю жизнь. Открывай рот", — рассказала телеведущая.

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Отметим, как сообщал Главред, недавно предательницу Регину Тодоренко заподозрили в беременности. Ведущая опубликовала снимок с отдыха и поклонники решили, что она ждет третьего ребенка.

А также ранее Тодоренко рассказала, что вместе с детьми и мужем-путинистом Владом Топаловым, отправилась на Мальдивы. Но, в то же время, пожаловалась, как она устала и призналась, что совсем без сил.

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Кто такая Регина Тодоренко?

Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

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