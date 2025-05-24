Плачут социальные службы: Тодоренко показала, как жестоко воспитывает детей

Регина Тодоренко рассказала о том, что она вымыла хозяйственным мылом рот 3-летнему ребенку.

https://glavred.info/starnews/plachut-socialnye-sluzhby-todorenko-pokazala-kak-zhestoko-vospityvaet-detey-10667447.html Ссылка скопирована

Тодоренко издевается над своим младшим сыном / Коллаж Главред, фото Instagram/reginatodorenko

Кратко:

Тодоренко обижает младшего сына

Что она сделала с его ртом

Когда-то украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, а теперь предательница Украины, решила хозяйственным мылом вымыть рот своему младшему сыну Мирославу.

Тодоренко намылила рот сыну / Фото Instagram/reginatodorenko

Как пишут российские пропагандистские СМИ, сделала она это за то, что 3-летний сын предательницы, подбирает и ест еду, упавшую на пол, а также различные предметы — игрушки, камни. За это Тодоренко решила его наказать — помыть рот с мылом.

видео дня

Тодоренко намылила рот сыну / Фото Instagram/reginatodorenko

"Я его умоляла: "Не ешь с пола! Ну пожалуйста!". Показывала видео с червями, страшными бактериями, рассказывала про микробов. Он слушал, кивал...и в следующий момент намеренно подбирал что-нибудь с пола", — заявила "мать-года".

Тодоренко намылила рот сыну / Фото Instagram/reginatodorenko

Тодоренко также угрожала сыну и запугала его до того, что ребенок переживал, что ему будет больно.

"Страх в глазах ребенка: "Мама, будет больно?". В ответ мои взгляды-молнии и сухое: "Не знаю, но запомнится на всю жизнь. Открывай рот", — рассказала телеведущая.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.



Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, недавно предательницу Регину Тодоренко заподозрили в беременности. Ведущая опубликовала снимок с отдыха и поклонники решили, что она ждет третьего ребенка.

А также ранее Тодоренко рассказала, что вместе с детьми и мужем-путинистом Владом Топаловым, отправилась на Мальдивы. Но, в то же время, пожаловалась, как она устала и призналась, что совсем без сил.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Регина Тодоренко? Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред