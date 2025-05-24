У Украины возникли трудности со сбиванием баллистических ракет РФ: в чем причина

Что сказал Игнат:
- Россия модернизировала свою баллистику
- Системы Patriot теперь срабатывают не так эффективно
- Союзники могут усовершенствовать украинскую ПВО
Страна-агрессор Россия провела модернизацию баллистических ракет, что повлияло на эффективность работы систем Patriot, которые способны сбивать такого типа оружие. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По его словам, речь идет о ракетах типа "Искандер-М", которые после усовершенствования не так просто перехватить, поэтому эффективность системы Patriot и может снижаться.
"Речь идет об отстреле радиолокационных ловушек, которые каждая ракета может отстреливать во время уже захода на цель", - пояснил Игнат.
Кроме этого на сбивание влияет и то, что полет баллистической ракеты по такой квази баллистической траектории, когда ракета во время полета не летит по прямой, а совершает маневры.
"Системе Patriot, которая сбивает баллистику и высчитывает точку перехвата ракет, труднее эту точку предусмотреть", - добавил военнослужащий.
В то же время Игнат убежден, что партнеры работают над тем, чтобы найти решение для усовершенствований в пользу систем ПВО.
Применение врагом Искандер-М - последние новости
Напомним, Главред писал, что 16 мая пока в Стамбуле продолжались переговоры между Украиной и страной-агрессором Россией, российские оккупанты применили баллистическую ракету "Искандер-М" для удара по Днепропетровской области.
Ранее стало известно, что страна-агрессор Россия может снова обстреливать ракетами Украину. Однако ресурсы врага сейчас ограничены, поэтому настолько часто, как раньше, РФ уже не сможет наносить удары по Украине, в частности Искандерами.
Накануне в ЦПД опровергли информацию о том, что якобы страна-агрессор Россия проводит подготовку к серийному производству ракет Искандер-М, которые будут иметь дальность полета 1000 километров.
Другие новости:
- Состоялся второй этап обмена пленными 1000 на 1000: первые подробности
- Какая будет погода в июне 2025 года: Укргидрометцентр поделился прогнозом
- McDonald's больше не по карману украинцам: что масштабно выросло в цене
Кто такой Юрий Игнат
Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).
Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".
По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".
Сейчас - начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред