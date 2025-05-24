У Украины возникли трудности со сбиванием баллистических ракет РФ: в чем причина

Украина продолжает применять системы Patriot, которые способны сбивать баллистику, но их эффективность не такая, как раньше.

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Модернизированные Искандеры стали более опасными / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео (иллюстративный)

Что сказал Игнат:

Россия модернизировала свою баллистику

Системы Patriot теперь срабатывают не так эффективно

Союзники могут усовершенствовать украинскую ПВО

Страна-агрессор Россия провела модернизацию баллистических ракет, что повлияло на эффективность работы систем Patriot, которые способны сбивать такого типа оружие. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, речь идет о ракетах типа "Искандер-М", которые после усовершенствования не так просто перехватить, поэтому эффективность системы Patriot и может снижаться.

видео дня

"Речь идет об отстреле радиолокационных ловушек, которые каждая ракета может отстреливать во время уже захода на цель", - пояснил Игнат.

Кроме этого на сбивание влияет и то, что полет баллистической ракеты по такой квази баллистической траектории, когда ракета во время полета не летит по прямой, а совершает маневры.

"Системе Patriot, которая сбивает баллистику и высчитывает точку перехвата ракет, труднее эту точку предусмотреть", - добавил военнослужащий.

В то же время Игнат убежден, что партнеры работают над тем, чтобы найти решение для усовершенствований в пользу систем ПВО.

Patriot / Инфографика: Главред

Применение врагом Искандер-М - последние новости

Напомним, Главред писал, что 16 мая пока в Стамбуле продолжались переговоры между Украиной и страной-агрессором Россией, российские оккупанты применили баллистическую ракету "Искандер-М" для удара по Днепропетровской области.

Ранее стало известно, что страна-агрессор Россия может снова обстреливать ракетами Украину. Однако ресурсы врага сейчас ограничены, поэтому настолько часто, как раньше, РФ уже не сможет наносить удары по Украине, в частности Искандерами.

Накануне в ЦПД опровергли информацию о том, что якобы страна-агрессор Россия проводит подготовку к серийному производству ракет Искандер-М, которые будут иметь дальность полета 1000 километров.

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Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". Сейчас - начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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