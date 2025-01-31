Враг не готов: в ЦПД рассказали правду о подготовке РФ производства Искандеров

Шла речь о том, что Россия наладит производство Искандеров с дальностью полета в 1000 километров, однако это оказалось фейком.

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В Кремле пытаются запугать запад и Украину мощным производством / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Минобороны России

Что сообщили в ЦПД:

Сообщение о серийном производстве Искандеров в РФ неправдивое

Враг не готов производить новые ракеты

Кремль специально распространяет фейковую информацию в Сети через иностранные СМИ

В Сети появилась информация, якобы страна-агрессор Россия проводит подготовку к серийному производству ракет Искандер-М, которые будут иметь дальность полета 1000 километров.

В Центре противодействия дезинформации прокомментировали эту информацию. В сообщении говорится, что это заявление является ложным и на самом деле Россия не готова к серийному производству новой ракеты.

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"Эти данные не имеют реальной основы и не соответствуют действительности. Их распространило одно из западных изданий, которое ранее публиковало фейк о способности России производить по 25 ракет Орешник в месяц", - сообщили в ЦПИ.

Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко также отметил, что враг уже не впервые использует некоторые СМИ для подобных вбросов на англоязычную аудиторию, и с расчетом, что информация попадет и в наше информационное пространство.

Искандер / Инфографика: Главред

Производство оружия в России - что известно

Напомним, в начале января стало известно, что производство Искандеров стало труднее для врага из-за санкций. Однако Россия все равно находит способы поставлять необходимые компоненты. Этот процесс стал намного сложнее и занимает больше времени.

Ранее, как писал Главред, стало известно, что Россия пытается расширить производство ракет средней дальности, в частности, речь идет о ракетах Орешник, которыми РФ ударила по Днепру 21 ноября.

Впоследствии по Сети ходили слухи о том, что Россия имеет возможность производить по 25 ракет Орешник в месяц. Центр противодействия дезинформации прокомментировал эту новость и опроверг фейк.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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