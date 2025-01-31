В США объявили о планах по завершению войны в Украине и назвали два условия

Что сказал Рубио:
- РФ и Украина в рамках переговоров должны пойти на уступки
- Было нечестно говорить о том, что Украина может победить и развалить РФ
- Позиция Трампа - война должна закончиться
Развязанная Россией война против Украины должна закончиться переговорами, в рамках которых обеим сторонам следует пойти на уступки. Об этом заявил государственный секретарь США Марк Рубио.
В интервью американской журналистке Мегин Келли он рассказал о том, что события войны возвращают Украину "на 100 лет назад".
"Нечестность, которая существовала, заключается в том, что мы каким-то образом позволили людям поверить, что Украина сможет не просто победить Россию, но и уничтожить ее, подтолкнув их обратно к тому, как выглядел мир в 2012 или 2014 годах", - говорит Рубио.
По его словам, такая ситуация привела к, мол, вынужденному финансированию "тупиковой ситуации" за последние полтора года.
"Тем временем Украину возвращают на 100 лет назад. Их энергосистема уничтожается. Кому-то придется платить за всю эту реконструкцию постфактум, и вы знаете, сколько украинцев выехали из Украины, живут сейчас в других странах, они могут никогда не вернуться. Это их будущее, и оно под угрозой", - сказал госсекретарь.
"Обе стороны во время переговоров должны что-то дать"
Также он добавил, что позиция Трампа – завершение "затяжного конфликта". Все должно закончиться переговорами, в рамках которых сторонам придется пойти на уступки.
"Это будет работа жесткой дипломатии, как мы привыкли делать в мире в прошлом, и мы будем реалистичными в этом отношении, но обе стороны во время переговоров должны что-то дать", - подчеркнул Марк Рубио.
Позиция Трампа по войне РФ против Украины – главные новости:
Как сообщал Главред, ранее президент США Дональд Трамп сказал, что работа над миром в Украине уже идет. По мнению американского главы государства, снижение цен на нефть поможет быстрее закончить войну.
Также Трамп выразил готовность ужесточить санкции в отношении России. Такой возможный шаг будет продиктован нежеланием Москвы заключать мирный договор с Киевом.
Позже Трамп призвал Россию остановить войну и уточнил, что если Кремль не пойдет на уступки, Белый дом запустит тарифы на товары, которые россияне продают другим странам и самим США. Трамп подчеркнул: другого выбора у него не будет.
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