Впечатляющие цифры: известно, сколько еще лет Украине придется сдерживать Россию

Для окончательного разрешения конфликта может потребоваться еще несколько десятилетий.

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Сдерживание агрессии РФ / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, kremlin.ru

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Главный элемент сдерживания России в Европе - Украина

Путина нужно убедить, что он должен вести настоящие переговоры

Возможно, Россию придется сдерживать еще 40 лет

Украина станет ключевым элементом сдерживания России в Европе, но для этого ей нужно предоставить нужную помощь, чтобы она могла эффективно сыграть такую роль. Об этом заявили исследователи Центра стратегических и международных исследований (CSIS), передает Голос Америки.

"Чем бы ни завершилась нынешняя война России против Украины, агрессивная политика России, которая настроена на увеличение своего влияния в мире, не позволит Западу вернуться к идее о сотрудничестве с Россией в ожидании её демократизации", - заявили аналитики. видео дня

По их словам, для успеха будущих переговоров, о которых говорит новый президент США Дональд Трамп, нужно убедить президента России Владимира Путина в том, что он должен вести настоящие переговоры, а не "садиться за стол и требовать капитуляции".

"Надо убедить Кремль, что его предположение о том, что время на его стороне, является ошибочным, и Россия имеет больше пользы от того, чтобы вступить в переговоры по Украине сейчас, чем через шесть месяцев", - сказал Джеффри Манкофф, юрист Программы CSIS для Европы, России и Евразии.

Он также добавил, что усиление Украины и возвращение ей преимуществ на поле боя является необходимой предпосылкой для переговоров с Путиным о прекращении огня.

В то же время, Майкл Киммадж, директор Института Кеннана Центра Вильсона, считает, что ожидания от переговоров являются завышенными.

"Я сомневаюсь, что дипломатия на этом этапе может принести успех. Украина и США с одной стороны, Россия - с другой, настолько далеки в своих позициях, что это вряд ли возможно", - считает он.

Кроме того, высокие ожидания могут, по мнению эксперта, наоборот привести к эскалации конфликта.

На нынешнюю ситуацию Киммадж предлагает смотреть с перспективы стратегии сдерживания еще времен "холодной войны", когда сдерживание означало ограничение военного влияния России.

"И с этой точки зрения, если Россия контролирует лишь 18% территории Украины, то это не проигрыш Украины, а успех сдерживания", - подчеркивает он.

Для окончательного решения конфликта может потребоваться еще несколько десятилетий, как это было с разделенной после войны Германией, считает Манкофф, но к тому времени единственной серьезной политикой в отношении России должно быть сдерживание.

"Нам нужно подчеркнуть, что на уровне руководства и на уровне обществ, что нам надо сосредоточиться на этой идее сдерживания столько, сколько потребуется. Во времена "холодной войны" требовалось 40 лет. Возможно, на этот раз, это не продлится так долго", - подытожил он.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что ни Украина, ни Россия, вероятно, не смогут достичь своих "максималистских целей" в войне. Для достижения мира придется проделать сложную работу.

Новый президент США Дональд Трамп занял жесткую позицию в отношении России, демонстрируя готовность использовать экономическое давление для воздействия на российское руководство. В своих последних заявлениях он пригрозил ужесточением санкций и применением рычагов в нефтяной отрасли, что может серьезно ударить по экономике РФ.

Кроме того, британское издание The Times определило четыре возможных сценария развития войны в Украине, которые будут влиять на действия президента США Дональда Трампа. Среди этих сценариев есть как благоприятные для Украины, так и негативные.

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