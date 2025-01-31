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Путин хочет заставить Трампа вести переговоры без Украины: в ISW описали замысел Кремля

Алёна Воронина
31 января 2025, 08:37
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В Кремле прилагают усилия, чтобы заставить Трампа согласиться на требования Путина.
Путин хочет заставить Трампа вести переговоры без Украины: в ISW описали замысел Кремля
Путин хочет заставить Трампа вести переговоры без Украины/ коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

Основные тезисы аналитиков ISW:

  • Путин хочет убедить Трампа проводить переговоры без Украины
  • Кремль хочет заставить Трампа согласиться на требования Путина

Кремль прилагает усилия, чтобы заставить американского президента Дональда Трампа согласиться на требованиями российского диктатора Владимира Путина относительно Украины. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Они обратили внимание на интервью с научным директором дискуссионного клуба "Валдай" Федором Лукьяновым под названием "Не рассчитывайте на большие договоренности", которое было опубликовано ведущим росСМИ. В этом интервью были названы внутренние и глобальные ожидания относительно будущих переговоров между Путиным и Трампом.

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Аналитики отметили, что "Валдай" формально является платформой, на которой рупоры Кремля, российские и иностранные ученые и официальные лица обсуждают международные вопросы. Однако на самом деле Кремль постоянно использует эту платформу для того, чтобы пытаться влиять на Запад.

В ISW напомнили, что Лукьянов - приближенное к Путину лицо, и хотя он не занимает никакой должности во власти, однако считается "авторитетным экспертом" по вопросам внешнеполитических целей страны-агрессора России.

"Заявления Лукьянова в этом интервью согласуются с заявлениями Путина о будущих позициях на возможных переговорах по окончанию войны в Украине", - отметили эксперты.

Аналитики отметили, что, по их мнению, таким интервью Лукьянов поддерживает постоянные усилия Кремля, которые направлены на то, чтобы заставить Трампа согласиться с требованиями Путина, равными полной капитуляции Украины и ослаблению НАТО, а также личные усилия Путина позиционировать себя как равного Трампу на международной арене.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп/ Инфографика: Главред

Может ли Трамп помочь завершить войну в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что Трамп прислал сигнал - в СНБО сделали заявление относительно даты окончания войны. Дональд Трамп послал странам коммуникационный сигнал, очертив определенный курс относительно переговоров и последствий для России, отметил Коваленко.

Также ранее госсекретарь США сделал заявление об окончании войны. Марко Рубио заявил, что ни Украина, ни Россия не смогут достичь своих "максималистских целей".

Напомним, политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов дал ответ, сможет ли США повлиять на Китай, чтобы побудить его поговорить с Путиным о возможном прекращении огня.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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