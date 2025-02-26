Анну Седокову продолжают бросать близкие люди.

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Анна Седокова снова столкнулась с неприятностями / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Седокова

Кратко:

От Анны Седоковой ушла пиарщица

Певица скинула на нее все свои обязанности

От российской певицы Анны Седоковой, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, ушла пиарщица Анна Чернавских.

Как рассказали пропагандистские росСМИ, Чернавских покинула артистку из-за нагрузки после смерти бывшего мужа Седоковой – Яниса Тиммы.

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Известно, что после смерти Яниса Анна переложила на пиарщицу все свои обязанности, даже поход в морг.

"В декабре певица делегировала все свои дела, связанные с трагической гибелью бывшего мужа, на свою пиарщицу. Даже поход в морг и общение с соответствующими органами. Тяжелый эпизод", — написали в СМИ.

Анна Седокова осталась без пиарщицы / фото: скрин t.me/svetskiekroshki/

Пока певица не прокомментировала данную информацию.

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Анна Седокова и Янис Тимма - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, отношения предательницы Анны Седоковой и Яниса Тиммы для певицы стали самыми длительными вопреки тому, что все четыре года вместе пара бурно ссорилась, мирилась, и нередко раскрывала чрезмерно личные подробности. Осенью 2023 года в прессе появились первые слухи о том, что Седокова и Тимма переживают не лучшие времена.

А также ранее Янис Тимма сделал странное признание о Анне Седоковой. Оказывается, запроданка больше любит деньги, чем своих многочисленных мужчин.

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Кто такая Анна Седокова? Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

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