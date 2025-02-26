Кратко:
- От Анны Седоковой ушла пиарщица
- Певица скинула на нее все свои обязанности
От российской певицы Анны Седоковой, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, ушла пиарщица Анна Чернавских.
Как рассказали пропагандистские росСМИ, Чернавских покинула артистку из-за нагрузки после смерти бывшего мужа Седоковой – Яниса Тиммы.
Известно, что после смерти Яниса Анна переложила на пиарщицу все свои обязанности, даже поход в морг.
"В декабре певица делегировала все свои дела, связанные с трагической гибелью бывшего мужа, на свою пиарщицу. Даже поход в морг и общение с соответствующими органами. Тяжелый эпизод", — написали в СМИ.
Пока певица не прокомментировала данную информацию.
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Анна Седокова и Янис Тимма - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, отношения предательницы Анны Седоковой и Яниса Тиммы для певицы стали самыми длительными вопреки тому, что все четыре года вместе пара бурно ссорилась, мирилась, и нередко раскрывала чрезмерно личные подробности. Осенью 2023 года в прессе появились первые слухи о том, что Седокова и Тимма переживают не лучшие времена.
А также ранее Янис Тимма сделал странное признание о Анне Седоковой. Оказывается, запроданка больше любит деньги, чем своих многочисленных мужчин.
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Кто такая Анна Седокова?
Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей.
Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.
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