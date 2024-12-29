"Как же ты так смог": Анна Седокова ошарашила заявлением о Янисе Тимме

Читайте подробно:
- Анна Седокова появилась в Сети
- Певица показала, что ее сын написал Янису Тимме
Российская певица Анна Седокова, которая родом из Киева, но живет и работает в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в Украине, объявилась в соцсетях.
Напомним, певица находится в больнице и проходит реабилитацию после нервного срыва из-за самоубийства ее бывшего мужа Яниса Тиммы.
Седокова опубликовала сообщения сына Гектора, которые он отправил Янису после его смерти.
"Ты умер? Но я все равно буду любить тебя. Я буду везде, где цифра 6. Ты был самым лучшим отцом на свете", — написал Гектор.
Также Анна отметила, что не понимает поступок Тиммы.
"Никогда так не делайте. Просто ради этого, как же ты так смог. У тебя же дети", — написала артистка.
Анна Седокова и Янис Тимма - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, отношения предательницы Анны Седоковой и Яниса Тиммы для певицы стали самыми длительными вопреки тому, что все четыре года вместе пара бурно ссорилась, мирилась, и нередко раскрывала чрезмерно личные подробности. Осенью 2023 года в прессе появились первые слухи о том, что Седокова и Тимма переживают не лучшие времена.
А также ранее Янис Тимма сделал странное признание о Анне Седоковой. Оказывается, запроданка больше любит деньги, чем своих многочисленных мужчин.
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Кто такая Анна Седокова
Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей.
Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.
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