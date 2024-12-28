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"В полиции ждут на допрос": Анна Седокова влипнула в беду - что случилось

Элина Чигис
28 декабря 2024, 21:53
488
Анна Седокова попала в крупные неприятности.
Анна Седокова
Анну Седокову обвиняют в суициде бывшего мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Седокова

Читайте подробно:

  • Анну Седокову обвинили в смерти Яниса Тиммы
  • Певицу может проверить полиция

Российскую певицу Анну Седокову, которая предала Украину и продолжает развлекать жителей страны-оккупанта РФ, могут проверить в полиции.

Как сообщают российские пропагандисты, после самоубийства бывшего мужа Седоковой – Яниса Тиммы, многие считают, что певица довела его до смерти.

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"Источник СМИ отмечает, что телефон спортсмена изъяли для изучения. Напомним, что гаджет находился рядом с телом Тиммы, и в нем было послание — спортсмен просил связаться с его бывшей женой. В полиции ждут Анну на допрос, однако из-за нервного срыва она все еще находится в больнице. Родственники и друзья Яниса уверены, что Седокова довела экс-супруга до самоубийства. Сейчас они дают комментарии СМИ, в которых рассказывают о ее изменах и нелюбви к баскетболисту. Близкий товарищ Тиммы Марк Пугачев заявил — друг был будто околдован Анной, поэтому он не исключает приворот", - заявили пропагандисты.

Также окружение баскетболиста утверждает, что Седокова потратила все его деньги, но запроданка пока ничего не говорит о происшедшем.

Анна Седокова и Янис Тимма - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, отношения предательницы Анны Седоковой и Яниса Тиммы для певицы стали самыми длительными вопреки тому, что все четыре года вместе пара бурно ссорилась, мирилась, и нередко раскрывала чрезмерно личные подробности. Осенью 2023 года в прессе появились первые слухи о том, что Седокова и Тимма переживают не лучшие времена.

А также ранее Янис Тимма сделал странное признание о Анне Седоковой. Оказывается, запроданка больше любит деньги, чем своих многочисленных мужчин.

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Кто такая Анна Седокова

Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей.

Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

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