Коротко:
- Седокова не приехала на прощание с Тиммой
- Отец не хотел ее видеть
В последние дни 2024 года близкие и родные бывшего мужа предательницы Украины Анны Седоковой простились с ее экс-супругом Янисом Тиммой.
И несмотря на то, что многие ожидали того, что Седокова все же приедет на прощание с бывшим мужем, с которым она прожила долгие годы, Седоковой не хватило смелости.
По данным пропагандистского российского ресурса Стархит, Проститься со спортсменом пришли десятки людей, все с красными и белыми розами.
Ранее также папа баскетболиста сообщил, что Седокову не желают видеть на прощании. "Не думаю, что она настолько смелая. Прошу не беспокоить меня какое-то время, мне необходимо осознать все", — ответил Райтис Тимма.
В сети также накануне появилось видео, на котором мама баскетболиста и его первая жена Сана Оша стоят у открытого гроба. Женщины плачут, а папа Яниса старается держаться. "Он был хорошим мальчиком, к нему хорошо относились и в Латвии, и в России. Мне трудно что-то объяснять. Люблю его…" — сказал Райтис Тимма.
Янис Тимма покончил с собой в Москве. 25 декабря его тело доставили в Ригу — там же сегодня проходит прощание. На траурную церемонию пускают всех желающих.
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Отметим, что ранее Главред писал о том, что Седокова не стала оплачивать похороны и транспортировку тела бывшего мужа на родину, несмотря на громкие заявления.
А также ранее Янис Тимма сделал странное признание о Анне Седоковой. Оказывается, запроданка больше любит деньги, чем своих многочисленных мужчин.
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Кто такая Анна Седокова
Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей.
Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.
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