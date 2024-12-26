Седокова украла телефон Яниса Тиммы, чтобы не сесть в тюрьму: друг выдал детали

Те, кто действительно любили Яниса Тимму однозначно винят Седокову в его смерти.

https://glavred.info/starnews/sedakova-ukrala-telefon-yanisa-timmy-chtoby-ne-sest-v-tyurmu-drug-vydal-detali-10625447.html Ссылка скопирована

Янис Тимма покончил с собой в день рождения Седоковой / Коллаж Главред, фото скриншот, Mash, Instagram/annasedokova

Вы узнаете:

Что заявил друг Яниса Тиммы

Кого он винит в смерти спортсмена

Друг покойного мужа предательницы Украины Анны Седоковой Яниса Тиммы, уверен, что спортсмена довели до смерти, а его телефон, вероятно, находится в руках тех, кто боится, чтобы все вокруг узнали правду.

Как пишет пропагандистское издание Стархит, Марк, друг спортсмена уверен, что его можно было спасти. Он также добавляет, что мобильным телефоном Яниса, скорее всего владеет сама Седокова или кто-то из ее близких.

видео дня

"Яниса довели до самоубийства. Самое обидное, что его телефон родителям не отдали и не отдадут. Я уверен, если бы прокуратура прочитала их переписку, то 100% увидела бы статью и срок. Но, безусловно, покровители уже позаботились об этом — все удалено. Вот увидите, телефон Яниса никогда в жизни не найдется, а если и найдется, то это будет просто телефон левого человека. Я знаю больше, чем вы думаете. Можно много говорить, а правда останется одна!" — заявляет мужчина.

Кроме того, поклонники спортсмена стали отмечать, что из акаунта мужчина в социальных сетях пропали практически все его совместные фото с Седоковой и случилось это уже после его смерти.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, что ранее Главред писал о том, что Седокова не стала оплачивать похороны и транспортировку тела бывшего мужа на родину, несмотря на громкие заявления.

А также ранее Янис Тимма сделал странное признание о Анне Седоковой. Оказывается, запроданка больше любит деньги, чем своих многочисленных мужчин.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Анна Седокова Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред