Седокову в очередной раз подловили на лжи. На этот раз - на счет похорон бывшего мужа.

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Анна Седокова громко заявляла про оплату похорон Яниса / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Вы узнаете:

Что сказала Седокова

В чем она обманула

"Королева драмы", предательница Украины и певица Анна Седокова, в очередной раз обманула общественность.

В частности, она соврала о том, что оплатит похороны и траспортировку тела Яниса Тиммы, ее бывшего мужа, который покончил жизнь самоубийством в ее день рождения.

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Между тем, друг Яниса Риммы и предприниматель Мартиньш Лаува сообщил порталу Jauns, что Седокова ничего не оплачивала, несмотря на громкие заявления.

"То, что там написано (в заявлении команды Alikson Team), — явная ложь. Все расходы покрываются и будут покрываться из пожертвованных средств", — сказал он.

Отмечается, что всего собрали 60 тысяч евро. Первая супруга баскетболиста Сана Оша выразила благодарность Лауву за сбор средств.

Ранее агент Седоковой Анна заявила, что певица после смерти бывшего мужа якобы находится в тяжелом состоянии в больнице, в которой пробудет еще неделю.

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Отметим, как сообщал Главред, отношения предательницы Анны Седоковой и Яниса Тиммы для певицы стали самыми длительнымивопреки тому, что все четыре года вместе пара бурно ссорилась, мирилась, и нередко раскрывала чрезмерно личные подробности. Осенью 2023 года в прессе появились первые слухи о том, что Седокова и Тимма переживают не лучшие времена.

А также ранее Янис Тимма сделал странное признание о Анне Седоковой. Оказывается, запроданка больше любит деньги, чем своих многочисленных мужчин.

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Кто такая Анна Седокова Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

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