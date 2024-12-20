Анна Седокова, возможно, не была верной в браке с бывшим мужем.

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Анна Седокова изменяла мужу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Седокова

Вы узнаете:

Запроданка Анна Седокова предала Яниса Тимме

Друг спортсмена имеет компромат на певицу

Друг латвийского спортсмена и бывшего мужа предательницы Украины Анны Седоковой – Яниса Тиммы, который недавно покончил жизнь самоубийством, Марк Пугачев обвинил певицу в неверности.

В своих соцсетях Пугачев сообщил, что у него есть компромат на Седокову. Как заявил Марк, Янис был готов на все ради любимой.

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"У меня есть фотографии и видео, как Аня в апреле, мае, июне, августе в пьяном состоянии зажимается со старыми богатыми мужиками, у которых жены, дети", — рассказал друг спортсмена.

Также Пугачев не хотел публиковать компромат, но сейчас у него появилось отвращение к Седоковой.

Марк Пугачев выступил против Анны Седоковой / фото: скрин instagram.com, Марк Пугачев

Анна Седокова и Янис Тимма - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, отношения предательницы Анны Седоковой и Яниса Тиммы для певицы стали самыми длительными вопреки тому, что все четыре года вместе пара бурно ссорилась, мирилась, и нередко раскрывала чрезмерно личные подробности. Осенью 2023 года в прессе появились первые слухи о том, что Седокова и Тимма переживают не лучшие времена.

А также ранее Янис Тимма сделал странное признание о Анне Седоковой. Оказывается, запроданка больше любит деньги, чем своих многочисленных мужчин.

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Кто такая Анна Седокова? Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

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