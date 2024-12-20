Вы узнаете:
- Запроданка Анна Седокова предала Яниса Тимме
- Друг спортсмена имеет компромат на певицу
Друг латвийского спортсмена и бывшего мужа предательницы Украины Анны Седоковой – Яниса Тиммы, который недавно покончил жизнь самоубийством, Марк Пугачев обвинил певицу в неверности.
В своих соцсетях Пугачев сообщил, что у него есть компромат на Седокову. Как заявил Марк, Янис был готов на все ради любимой.
"У меня есть фотографии и видео, как Аня в апреле, мае, июне, августе в пьяном состоянии зажимается со старыми богатыми мужиками, у которых жены, дети", — рассказал друг спортсмена.
Также Пугачев не хотел публиковать компромат, но сейчас у него появилось отвращение к Седоковой.
Анна Седокова и Янис Тимма - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, отношения предательницы Анны Седоковой и Яниса Тиммы для певицы стали самыми длительными вопреки тому, что все четыре года вместе пара бурно ссорилась, мирилась, и нередко раскрывала чрезмерно личные подробности. Осенью 2023 года в прессе появились первые слухи о том, что Седокова и Тимма переживают не лучшие времена.
А также ранее Янис Тимма сделал странное признание о Анне Седоковой. Оказывается, запроданка больше любит деньги, чем своих многочисленных мужчин.
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Кто такая Анна Седокова?
Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей.
Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.
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