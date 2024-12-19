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Грозит срок: стало известно, сможет ли семья Яниса Тиммы доказать вину Седоковой

Алена Кюпели
19 декабря 2024, 12:09
522
В России предусмотрена уголовная ответственность за доведение человека до самоубийства.
Анна Седокова, Янис Тимма
Янис Тимма и Анна Седокова развелись накануне трагедии/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Седокова, Янис Тимма

Что сказал адвокат:

  • В РФ можно сесть за доведение до самоубийства
  • Что будет с Седоковой

В террористической России обсуждают самоубийство бывшего мужа предательницы Анны Седоковой - Яниса Тиммы.

Новой темой для обсуждения, в контексте смерти спортсмена стало то, смогут ли родственники Седоковой обвинить певицу в доведении до самоубийства с тем, чтобы та понесла ответственность за смерть молодого мужчины.

видео дня

Многие полагают, что Седокова могла остановить его, ведь Янис пытался выйти на связь с певицей в день своей смерти.

Как пишет пропагандистский ресурс 5tv.ru, законодательство РФ предусматривает наказание по статье "доведение до самоубийства". "Она предусматривает длительное лишение свободы за доведение лица до самоубийства путём угроз, жестокого обращения, систематического унижения человеческого достоинства. В данном случае видно, что никакого состава преступления тут нет. Каждый раз, когда распадается семья, это стресс для обоих. В данном случае это всё закончилось ужасной трагедией", - добавил он.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал о том, что российский шоумен Рустам Солнцев, который выехал из РФ в США и осуждает полномасштабное вторжение в Украину, высказался о смерти бывшего мужа предательницы Украины Анны Седоковой – баскетболиста Яниса Тиммы.

Ранее стало известно о том, что тело 32-летнего спортсмена Яниса Тиммы было обнаружено в подъезде в террористической Москве. Тело спортсмена обнаружили в подъезде пятиэтажки в центре Москвы, передают СМИ. "Рядом лежал телефон, на заставке — номер певицы и просьба ей позвонить", — сообщает источник.

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Кто такая Анна Седокова

Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей.

Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

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