Новый способ переехать в США: Трамп анонсировал введение "золотых карт"

США введут премиальный аналог традиционной гринкарты. "Золотая карта" позволит олигархам из РФ покупать путь к американскому гражданству.

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Трамп позволит олигархам из РФ покупать за $5 млн путь к гражданству США / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, facebook.com/DonaldTrump

Вы узнаете:

Что такое "золотая карта" и какие привелегии она дает

Сколько будет стоить "золотая карта"

США будут продавать состоятельным иностранцам так называемые "золотые карты". Это специальное разрешение, которое будет давать право жить и работать в США и откроет путь к получению американского гражданства. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп во вторник, 25 февраля.

Как пишет CNN, "золотая карта" станет премиальным аналогом традиционной гринкарты. Ее стоимость составит 5 миллионов долларов.

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"Мы будем продавать золотую карту. У вас есть гринкарта, а это будет золотая карта. Ее цена составит примерно 5 миллионов долларов, и она предоставит те же привилегии, что и гринкарта, но с дополнительным путем к гражданству. Это позволит привлечь в США состоятельных людей", - заявил Трамп.

Отвечая на вопрос о том, готов ли он продавать золотые карты российским олигархам, Дональд Трамп заявил: "Да, возможно. Я знаю несколько российских олигархов, которые являются очень милыми людьми".

Смотрите видео - Трамп объявил о введении "золотых карт" для переезда в США:

Тем временем министр торговли США Говард Лутник уточнил, что новая программа заменит действующую правительственную инициативу EB-5, которая предоставляла визы инвесторам.

"Конечно, все претенденты будут проходить тщательную проверку, чтобы подтвердить их соответствие высоким стандартам", – подчеркнул Лутник.

Самые громкие обещания Дональда Трампа / Инфографика: Главред

Миграционная политика США - последние новости

Как сообщал Главред, администрация президента США Дональда Трампа приостановила прием иммиграционных заявок от граждан Украины и государств Латинской Америки на въезд в страну.

Такой шаг администраций Трампа повлияет на мигрантов, которые находились в процессе подачи заявлений на получение льгот, позволяющих находиться на территории Штатов. Приостановка приема заявок будет действовать неопределенный период.

Позже лужба гражданства и иммиграции США сообщила, что для украинцев, бегущих в Соединенные Штаты Америки от войны, приостановили программу United for Ukraine (U4U).

Прием новых заявок с 20 января по форме I-134A, предусмотренной программой U4U, временно не происходит. Сейчас соответствующая служба обрабатывает все предыдущие запросы, поданные украинскими беженцами.

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