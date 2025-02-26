Новый способ переехать в США: Трамп анонсировал введение "золотых карт"

Вы узнаете:
- Что такое "золотая карта" и какие привелегии она дает
- Сколько будет стоить "золотая карта"
США будут продавать состоятельным иностранцам так называемые "золотые карты". Это специальное разрешение, которое будет давать право жить и работать в США и откроет путь к получению американского гражданства. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп во вторник, 25 февраля.
Как пишет CNN, "золотая карта" станет премиальным аналогом традиционной гринкарты. Ее стоимость составит 5 миллионов долларов.
"Мы будем продавать золотую карту. У вас есть гринкарта, а это будет золотая карта. Ее цена составит примерно 5 миллионов долларов, и она предоставит те же привилегии, что и гринкарта, но с дополнительным путем к гражданству. Это позволит привлечь в США состоятельных людей", - заявил Трамп.
Отвечая на вопрос о том, готов ли он продавать золотые карты российским олигархам, Дональд Трамп заявил: "Да, возможно. Я знаю несколько российских олигархов, которые являются очень милыми людьми".
Смотрите видео - Трамп объявил о введении "золотых карт" для переезда в США:
Тем временем министр торговли США Говард Лутник уточнил, что новая программа заменит действующую правительственную инициативу EB-5, которая предоставляла визы инвесторам.
"Конечно, все претенденты будут проходить тщательную проверку, чтобы подтвердить их соответствие высоким стандартам", – подчеркнул Лутник.
Миграционная политика США - последние новости
Как сообщал Главред, администрация президента США Дональда Трампа приостановила прием иммиграционных заявок от граждан Украины и государств Латинской Америки на въезд в страну.
Такой шаг администраций Трампа повлияет на мигрантов, которые находились в процессе подачи заявлений на получение льгот, позволяющих находиться на территории Штатов. Приостановка приема заявок будет действовать неопределенный период.
Позже лужба гражданства и иммиграции США сообщила, что для украинцев, бегущих в Соединенные Штаты Америки от войны, приостановили программу United for Ukraine (U4U).
Прием новых заявок с 20 января по форме I-134A, предусмотренной программой U4U, временно не происходит. Сейчас соответствующая служба обрабатывает все предыдущие запросы, поданные украинскими беженцами.
Другие новости:
- "Я не использую слова легкомысленно": Трамп отказался назвать Путина диктатором
- В Белом доме сказали, когда состоятся встречи Трампа с Зеленским и Путиным
- Трамп "унизил" Макрона в Белом доме: что произошло
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред